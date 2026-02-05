Villa María del Triunfo: colapso de fierros en obra deja a obrero atrapado

Un obrero quedó atrapado entre fierros tras el colapso de una estructura metálica en una obra de construcción ubicada en la avenida Salvador Allende, en el ingreso al distrito de Villa María del Triunfo. El hecho se registró hace unas horas y generó momentos de pánico entre los trabajadores del lugar.

Según relataron testigos, varias barras de acero que se encontraban instaladas se vinieron abajo y cayeron directamente sobre el joven obrero, impidiéndole salir por sus propios medios.

En videos grabados por los mismos trabajadores se escucha a uno de ellos señalar: “El acero estaba parado y se ha caído encima de un muchacho (…) no se sabe si adentro hay más personas”.

Al cierre de esta nota, los trabajadores permanecían a la espera de una grúa para poder retirar la estructura y permitir el rescate del obrero atrapado. Hasta el momento, no se ha confirmado si hay más personas afectadas.

Tampoco se ha precisado el nombre de la empresa a cargo de la obra, las condiciones en las que se produjo el accidente ni el estado de salud del trabajador, información que se espera sea confirmada por las autoridades en las próximas horas.