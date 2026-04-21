Resumen

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Sicario asesina a balazos a conductor de mototaxi en el cruce de las avenidas Lima y Ricardo Palma en el distrito de Villa María del Triunfo. Foto: Jesús Saucedo @photo.gec
Sicario asesina a balazos a conductor de mototaxi en el cruce de las avenidas Lima y Ricardo Palma en el distrito de Villa María del Triunfo. Foto: Jesús Saucedo @photo.gec
Por Redacción EC

Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Villa María del Triunfo, donde un conductor de mototaxi fue asesinado a balazos por un presunto sicario. El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Lima y Ricardo Palma, una zona transitada del distrito.

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