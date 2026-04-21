El asesinato se produjo a plena luz del día, según testigos, los disparos fueron escuchados a varias cuadras. Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las diligencias correspondientes. Asimismo, se espera la presencia del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencias.
Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a un posible caso de ajuste de cuentas o extorsión, una modalidad delictiva que ha venido en aumento en diversos distritos de la capital.