Un nuevo hecho de violencia se registró en el distrito de Villa María del Triunfo, donde un conductor de mototaxi fue asesinado a balazos por un presunto sicario. El ataque ocurrió en el cruce de las avenidas Lima y Ricardo Palma, una zona transitada del distrito.

De acuerdo con información preliminar, el atacante interceptó a la víctima y le disparó a quemarropa, sin darle oportunidad de reaccionar. Tras perpetrar el crimen, el sujeto huyó del lugar.

Ataque armado en plena vía pública

El asesinato se produjo a plena luz del día, según testigos, los disparos fueron escuchados a varias cuadras. Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen e iniciar las diligencias correspondientes. Asimismo, se espera la presencia del Ministerio Público para el levantamiento del cuerpo y la recopilación de evidencias.

Sicario asesina a balazos a conductor de mototaxi en el cruce de las avenidas Lima y Ricardo Palma en el distrito de Villa María del Triunfo. Foto: Jesús Saucedo @photo.gec

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades no descartan que el ataque esté vinculado a un posible caso de ajuste de cuentas o extorsión, una modalidad delictiva que ha venido en aumento en diversos distritos de la capital.

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