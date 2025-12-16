Dos alumnos de quinto de secundaria del colegio República del Ecuador, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, fueron intervenidos por la Policía tras ser acusados de extorsionar a seis profesores con el objetivo de que los aprueben antes del cierre del año escolar, según informó la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Sur.

De acuerdo con el coronel Holger Obando, jefe de dicha unidad policial, los docentes de cursos como matemática, física e historia recibieron mensajes intimidantes a través de WhatsApp, que incluían audios, videos e imágenes de armas de fuego. En las comunicaciones, los alumnos advertían que conocían los movimientos de los profesores y que los seguirían hasta sus viviendas si no accedían a sus exigencias.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Las amenazas incluyeron audios, videos e información sobre los movimientos de los profesores. (Foto: Captura/América Noticias)

Las amenazas se habrían iniciado entre el 12 y el 15 de diciembre, en los días previos a la publicación de las notas finales. Como consecuencia, varios docentes dejaron de asistir al colegio por temor a posibles represalias, situación que motivó la presentación formal de la denuncia por parte de los seis profesores afectados.

Las investigaciones permitieron identificar a dos alumnos involucrados, uno de 17 años y otro de 19, ambos cursando el quinto año de secundaria. Según la Policía, el mayor de edad negó inicialmente su participación, pero luego admitió haber facilitado su línea telefónica. El menor reconoció haber enviado los mensajes y señaló que los videos con armas fueron obtenidos a través de un familiar.

Estudiantes amenazaron a docentes para ser aprobados en Villa María del Triunfo. (Foto: Captura/América Noticias)

Tras las intervenciones, ambos jóvenes fueron detenidos y quedaron bajo investigación con la conducción jurídica del Ministerio Público. Las autoridades precisaron que las amenazas se dirigieron únicamente a los docentes de los cursos considerados más exigentes, mientras que otros no fueron afectados. Las diligencias continúan para esclarecer la gravedad del caso y determinar las responsabilidades y sanciones correspondientes.

¿Cómo denunciar un robo u otro delito?

La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.