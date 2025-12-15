La empresa de transporte público Carmen de la Punta S.A. (ETCAPSA) suspendió por completo sus operaciones en la ruta Callao-Ate tras recibir nuevas amenazas de extorsionadores que exigen elevados pagos para permitirles seguir trabajando. La paralización se produce en plena campaña navideña, periodo en el que suele incrementarse de manera considerable el flujo de pasajeros.
LEE: Policía busca a dos jóvenes que desaparecieron en playa de Ventanilla
Según denunciaron los trabajadores, los delincuentes exigen un pago inicial de 10 mil soles y, posteriormente, depósitos mensuales por el mismo monto, bajo la amenaza de atentar contra las unidades y el personal. Esta situación ha generado temor entre conductores y cobradores, quienes optaron por no salir a trabajar para resguardar su seguridad y la de sus familias.
Newsletter Buenos días
Varios choferes señalaron que decidieron no circular. Indicaron que solo tres o cuatro unidades salieron a cubrir la ruta, impulsadas por la necesidad económica.
Asimismo, mencionaron que aunque algunos estarían dispuestos a seguir laborando, el temor principal se centra en las posibles consecuencias para sus familias.
La empresa también cuestionó la respuesta de las autoridades y exigió una acción más firme por parte de la Policía Nacional del Perú frente a los casos de extorsión que afectan al transporte público. Señalaron que, pese a las denuncias presentadas, no perciben resultados efectivos para frenar a las organizaciones criminales.
Hasta el momento, ETCAPSA mantiene suspendido el servicio en la ruta Callao-Ate mientras persisten las amenazas y los trabajadores reclaman mayor protección y medidas concretas del Estado ante la ola de violencia.
MÁS: Asesinato de payasito ‘Tuki Tuki’: su compañero DJ en UCI tras ataque de extorsionadores
¿Cómo denunciar un robo u otro delito?
La Policía Nacional del Perú cuenta con la Central de Emergencias que funciona las 24 horas. Solo debes marcar el 105 para denunciar si has sido víctima de la delincuencia o se haya violado alguna norma. Además, cuenta con su número de WhatsApp: 964 605 570 y 942 479 506. También es posible acudir a la comisaría del distrito para hacer la denuncia correspondiente.
TE PUEDE INTERESAR
- World Travel Awards califica a Machu Picchu como “Principal atracción turística del mundo”
- Caso Ciro Castillo Rojo: MP señala que se habría perjudicado al Estado por más de S/ 1,4 millones
- Balean a tres hombres en la calle Túpac Amaru en el Callao
- Allanan domicilio de gobernador del Callao Ciro Castillo Rojo
- Minsa declara alerta epidemiológica nacional ante posible ingreso de influenza A H3N2
Contenido sugerido
Contenido GEC