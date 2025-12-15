La empresa de transporte público Carmen de la Punta S.A. (ETCAPSA) suspendió por completo sus operaciones en la ruta Callao-Ate tras recibir nuevas amenazas de extorsionadores que exigen elevados pagos para permitirles seguir trabajando. La paralización se produce en plena campaña navideña, periodo en el que suele incrementarse de manera considerable el flujo de pasajeros.

Según denunciaron los trabajadores, los delincuentes exigen un pago inicial de 10 mil soles y, posteriormente, depósitos mensuales por el mismo monto, bajo la amenaza de atentar contra las unidades y el personal. Esta situación ha generado temor entre conductores y cobradores, quienes optaron por no salir a trabajar para resguardar su seguridad y la de sus familias.

Varios choferes señalaron que decidieron no circular. Indicaron que solo tres o cuatro unidades salieron a cubrir la ruta, impulsadas por la necesidad económica.

Asimismo, mencionaron que aunque algunos estarían dispuestos a seguir laborando, el temor principal se centra en las posibles consecuencias para sus familias.

La empresa también cuestionó la respuesta de las autoridades y exigió una acción más firme por parte de la Policía Nacional del Perú frente a los casos de extorsión que afectan al transporte público. Señalaron que, pese a las denuncias presentadas, no perciben resultados efectivos para frenar a las organizaciones criminales.

Hasta el momento, ETCAPSA mantiene suspendido el servicio en la ruta Callao-Ate mientras persisten las amenazas y los trabajadores reclaman mayor protección y medidas concretas del Estado ante la ola de violencia.

