Exhaustiva revisión de caso ocurrido hace casi 3 años, hoy cuenta con resolución determinada por parte del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi), y a través de la Sala Especializada en Protección al Consumidor (SPC). Al respecto, hoy llama la atención la confirmación de aplicación de multa dirigida a Transportes Flores, la empresa que estuvo involucrada en accidente de tránsito, y ahora debe pagar millonaria multa.

A ESTA CANTIDAD DE DINERO ASCIENDE LA MILLONARIA MULTA QUE INDECOPI LE IMPONE A TRANSPORTES FLORES TRAS ACCIDENTE OCURRIDO EN 2023

La negligencia al volante por parte de ciertos conductores suele terminar en una tragedia como la ocurrida el 8 de mayo de 2023, y por la cual el Indecopi ha resuelto imponerle a Transportes Flores una millonaria multa.

De acuerdo a lo precisado mediante la Resolución N° 0025, la SPC hoy confirma en segunda y última instancia administrativa, que dicha empresa de transporte terrestre tras vulnerar el artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, debe terminar pagando la suma ascendente a las 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) debido a accidente de tránsito que provocara chofer con exceso de la “jornada máxima de manejo nocturno permitida”.

El 8 de mayo de 2023 finalmente falleció un pasajero de Transportes Flores, y otras 24 resultaron heridas, siendo este saldo fatídico el mismo que originó inicio de investigaciones, y tras exhaustiva revisión de caso por parte de la entidad adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), ahora les obliga a cancelar el monto de 2 millones 475 mil soles.

“Con estas acciones, el Indecopi reafirma su compromiso con la vigilancia del cumplimiento de las normas de seguridad en el transporte interprovincial, velando por la integridad de los ciudadanos”, remarca la autoridad defensora de los derechos de los consumidores y protección de marcas, entorno a la multa impuesta por accidente de tránsito que terminó provocando el conductor de Transportes Flores hace casi 3 años.

ESTAS SON LAS RAZONES PUNTUALES DE LA MULTA IMPUESTA A TRANSPORTES FLORES POR PARTE DE INDECOPI

Hoy Indecopi llama la atención de medios tras resolver caso imponiendo millonaria multa a Flores Hermanos, la reconocida empresa de transporte interprovincial que el 8 de mayo de 2023, y mediante conductor de bus, terminó provocando accidente de tránsito tras la colisión de dicho vehículo contra un tráiler a la altura del km 4 de la Carretera Panamericana Sur (Surco).

Los resultados de investigación revelan a inicios de 2026, que compañía fundada hace más de 50 años, “no garantizó la seguridad del servicio” brindado previo a la ocurrencia del choque, y esto tras acreditarse que el chofer “excedió la jornada máxima de manejo nocturno permitida (4 horas) y la tolerancia de 30 minutos”, habiendo “transcurrido 4 horas y 37 minutos aproximadamente” al instante del fatídico suceso, e incluso “... sin haber llegado al destino”.

“Este exceso constituye infracción y riesgo injustificado que derivó en un desgaste físico que incidió directamente en el accidente”, refiere el Indecopi sobre las razones a partir de las cuales termina imponiendo la multa ascendente a los casi S/2.5 millones, y a través de Resolución N° 0025, ratifica que Transportes Flores vulneró el artículo 25° del Código de Protección y Defensa del Consumidor donde desde el 2010 se expone lo siguiente: