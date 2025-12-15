Tres hombres fueron heridos de bala en la zona de Gambetta Baja en el Callao cerca de una losa deportiva, la noche de ayer, domingo 14 de diciembre, al promediar las 10 de la noche. Este ataque armado ocurre en medio del estado de emergencia decretado por el Gobierno de José Jerí para combatir la criminalidad.

Testigos del ataque indicaron que dos sicarios llegaron y, en cuestión de segundos, dispararon contra las personas que estaban en el cruce del jirón Callao y Túpac Amaru.

Las balas no solo alcanzaron a un sujeto, que era el blanco principal, sino también a un vendedor ambulante de comida rápida de la zona identificado como Manuel Adrián Herrera Sánchez y al comensal Harol Tuesta. Ambos recibieron un proyectil en el abdomen y brazo, respectivamente.

Vecinos los auxiliaron y trasladaron a los hospitales Alberto Barton de la red de Essalud y Daniel Alcides Carrión.

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegaron al lugar y lo acordonaron para recoger los casquillos de balas y continuar con la investigación de rigor.

Cámaras de seguridad será de vital importancia para revelar la identidad de los responsables.