Corte Superior de Justicia del Callao. Foto: Google maps
Corte Superior de Justicia del Callao. Foto: Google maps
Por Redacción EC

Esta mañana, miembros de seguridad hallaron una presunta granada en los exteriores de la Corte Superior de Justicia del Callao, generando pánico en los trabajadores que empezaban sus labores diarias.

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