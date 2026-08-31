Esta mañana, miembros de seguridad hallaron una presunta granada en los exteriores de la Corte Superior de Justicia del Callao, generando pánico en los trabajadores que empezaban sus labores diarias.

Al lugar llegó personal de la UDEX (Unidad de Desactivación de Explosivos) de la Policía Nacional del Perú para cercar la zona y el presunto artefacto explosivo.

Hasta el momento no se han reportado fallecidos ni heridos.

Estado de emergencia en Lima y Callao

El Gobierno peruano declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y en la Provincia Constitucional del Callao por 60 días calendario para hacer frente a la criminalidad y otras situaciones de violencia.

Para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y no deportivas de carácter masivo y público, se debe solicitar el permiso correspondiente ante las autoridades competentes para su evaluación. Las actividades que no tengan carácter masivo pueden realizarse sin necesidad de permiso previo.

La medida responde al vencimiento de la prórroga anterior, que finalizó el jueves 27 de agosto. Con esto, el Ejecutivo pretende garantizar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúen patrullando de forma conjunta en las calles.