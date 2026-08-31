Esta mañana, miembros de seguridad hallaron una presunta granada en los exteriores de la Corte Superior de Justicia del Callao, generando pánico en los trabajadores que empezaban sus labores diarias.
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