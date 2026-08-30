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Resumen

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Sector Manuel Scorza-Campoy, en San Juan de Lurigancho, uno de los puntos críticos identificados por la ANA en el río Rímac. Durante el recorrido se observó acumulación de residuos y escombros, así como un talud de suelo expuesto y una defensa ribereña precaria. Foto: Hugo Pérez
Sector Manuel Scorza-Campoy, en San Juan de Lurigancho, uno de los puntos críticos identificados por la ANA en el río Rímac. Durante el recorrido se observó acumulación de residuos y escombros, así como un talud de suelo expuesto y una defensa ribereña precaria. Foto: Hugo Pérez
/ HUGO PEREZ
Por Abby Ardiles

La capital enfrenta la próxima temporada de lluvias con 119 puntos críticos identificados por la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ante peligros como inundaciones, erosión fluvial y flujo de detritos. El escenario coincide con la alerta por el fenómeno El Niño y con las estimaciones del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), que ubican a 18 distritos de Lima en un nivel de riesgo muy alto por inundaciones ante lluvias intensas asociadas a este evento.

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