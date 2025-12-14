El Puente de la Paz cuenta con un nuevo sistema de iluminación que busca mejorar las condiciones de tránsito peatonal durante la noche. A lo largo de toda la estructura se instalaron 58 luminarias herméticas LED de 25 watts, de luz cálida y bajo deslumbramiento, equipadas con sensores de movimiento que permiten regular automáticamente la intensidad según el flujo de personas.
De acuerdo con la comuna miraflorina, el sistema reduce el consumo energético al disminuir el flujo luminoso hasta en 30% cuando no se detecta presencia, alcanzando su máxima potencia únicamente durante el paso de peatones. Esta tecnología permite un uso más eficiente de la energía sin afectar la visibilidad en el recorrido nocturno.
Newsletter Buenos días
MIRA: Villa El Salvador: ataque armado durante pollada deja un muerto y dos heridos
Las luminarias incorporan ópticas con difusor que dirigen la luz hacia la superficie de tránsito, lo que contribuye a reducir la contaminación lumínica y a mantener una iluminación uniforme, evitando reflejos innecesarios para los usuarios del puente.
La implementación del sistema fue posible gracias a una gestión aprobada por el Concejo Municipal de Miraflores, que permitió recibir una donación de la empresa Integración de Tecnologías Inmobiliarias. Con esta intervención, la municipalidad señaló que continúa con acciones orientadas al mantenimiento y mejora de los espacios públicos del distrito.
TE PUEDE INTERESAR
- IPYS rechaza ataque a balazos a periodista en Ucayali
- SAT de Lima sorteará premios de hasta S/ 5 000 entre sus contribuyentes más puntuales
- UNMSM: suspenden fiestas y verbenas tras polémico ‘show’ con strippers dentro del campus
- Crean grupo de trabajo multisectorial para elaborar propuesta del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana
- Lima Norte ya cuenta con un centro de alta producción de DNI electrónico 3.0
Contenido sugerido
Contenido GEC