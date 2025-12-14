El Ministerio de Salud (Minsa) informó los locales y horarios disponibles para vacunarse contra la influenza en Lima Metropolitana y el Callao, como parte del Esquema Nacional de Vacunación para prevenir complicaciones respiratorias.
La inmunización, que se inició en abril para enfrentar la temporada de mayor circulación de virus respiratorios, se administra de forma gratuita en los centros de salud del primer nivel de atención que cuentan con dosis disponibles.
Entre los grupos priorizados para recibir la vacuna están niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 y gestantes, así como personas con enfermedades crónicas y personal de salud, que tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones.
El Minsa recordó que el esquema de vacunación contempla dos dosis para menores de un año y una dosis anual para el resto de los grupos, con las cepas actualizadas cada año para reforzar la protección colectiva.
La lista completa con el nombre, ubicación y horarios de atención de los establecimientos de salud está disponible en la plataforma oficial del Minsa, lo que facilita a la población ubicar el centro más cercano.
Centros de vacunación pediátricos
Centros de vacunación de adultos mayores
Si no encuentras un local cerca a tu domicilio, ingresa al siguiente enlace.
Además de acudir a vacunarse, las autoridades recomendaron mantener medidas preventivas como lavado frecuente de manos, higiene respiratoria y uso de mascarilla en caso de síntomas respiratorios, para reducir el riesgo de contagios.
