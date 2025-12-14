El Perú llegó a tener “más de 2000 camas UCI para pacientes COVID-19″, según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC). (Foto: El Comercio)
Redacción EC
Redacción EC

El (Minsa) aseguró que la variante de la no ha sido detectada en Sudamérica, de acuerdo con los reportes del sistema de vigilancia epidemiológica regional que monitorea la circulación de virus respiratorios.

La entidad precisó que el incremento de casos de influenza registrado en países del hemisferio norte responde al comportamiento estacional propio del invierno y no está asociado a la aparición de una nueva alerta sanitaria.

Desde el Centro Nacional de Epidemiología del Minsa se informó que, pese a la mayor circulación del virus en regiones como Europa, no existe evidencia de presencia de esta variante en países sudamericanos, incluido el Perú.

En el contexto local, el inicio de la temporada de verano reduce la probabilidad de una propagación sostenida de la influenza A H3N2. No obstante, las autoridades mantienen una vigilancia permanente de los casos de infecciones respiratorias agudas.

El Minsa reiteró la importancia de la vacunación anual contra la influenza, al señalar que las fórmulas actualizadas contribuyen a prevenir cuadros graves, disminuir hospitalizaciones y proteger a los grupos de riesgo.

La vigilancia sanitaria incluye la toma sistemática de muestras en establecimientos de salud a nivel nacional, las cuales son analizadas por el Instituto Nacional de Salud (INS) para identificar tipos de influenza y realizar estudios genómicos cuando corresponde.

Minsa advierte el aumento del número de casos por Influenza A(H3N2) a nivel nacional. (Foto: Andina)
Minsa advierte el aumento del número de casos por Influenza A(H3N2) a nivel nacional. (Foto: Andina)

Ante la cercanía de las celebraciones de fin de año, el sector salud recomendó mantener medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes cerrados y el uso de mascarilla en caso de presentar síntomas respiratorios.

