El Ministerio de Salud (Minsa) informó este jueves que, respecto a la Influenza A H3N2 subclado K, “el riesgo de brotes en el Perú es actualmente de leve a moderado”. En un comunicado, la institución precisó que este virus circula principalmente en países del hemisferio norte por su temporada invernal.

Añadió que, hasta la fecha, este subclado “no ha sido identificado en Sudamérica”, mientras que en nuestra región “el clima cálido limita su propagación masiva”.

Newsletter Buenos días Carlos Salas Abusada desglosa con rigor las noticias clave del día de lunes a viernes.

Ante el incremento del flujo de viajeros durante las celebraciones de fin de año, el Minsa anunció que activó los protocolos de vigilancia epidemiológica “para detectar posibles casos importados” y que los servicios de salud han sido organizados para garantizar una “respuesta oportuna” en caso de presentarse contagios.

La institución remarcó que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), “no hay evidencia de mayor gravedad en este subclado” y que las vacunas actuales continúan ofreciendo protección frente a la hospitalización y los cuadros severos de la enfermedad.

En ese sentido, recordó que la inmunización es especialmente importante para menores de cinco años, adultos mayores y personas con comorbilidades.

El comunicado también exhorta a la ciudadanía a reforzar medidas de prevención durante las festividades: mantener el lavado de manos, usar mascarilla en caso de síntomas respiratorios y evitar reuniones si se presenta malestar.

Asimismo, pidió que los viajeros que regresen de Europa o Estados Unidos “estén alertas a síntomas respiratorios” y acudan a un establecimiento de salud mencionando su historial reciente de viaje.

Finalmente, el Minsa señaló que continúa monitoreando de forma permanente la situación internacional de la influenza y que mantiene coordinación con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para adoptar medidas según evolucione el escenario epidemiológico.