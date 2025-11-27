El Banco Mundial llegará a Cusco este jueves 4 de diciembre para presentar, de manera presencial, su informe “Revisión de Finanzas Públicas para el Perú”, un documento clave que analiza cómo mejorar la sostenibilidad fiscal del país y elevar la calidad del gasto público, en un contexto en el que la necesidad de fortalecer los ingresos estatales vuelve a estar en debate.

La presentación buscará abrir un espacio de reflexión sobre los principales retos y oportunidades para avanzar hacia un Perú con más y mejores ingresos públicos, con una mirada especial a la región Cusco y su rol en el desarrollo económico nacional.

Un diagnóstico actualizado del Cusco

Durante el evento también se difundirá una radiografía actualizada de la situación económica y social del Cusco. El informe abordará temas como:

inversión y competitividad,

empleo y dinámica productiva,

pobreza y brechas sociales,

infraestructura pendiente y necesidades de financiamiento.

Este análisis regional se integra a la evaluación fiscal nacional para identificar cuellos de botella y áreas prioritarias de mejora.

Quiénes participarán

La sesión contará con la intervención de destacados especialistas y líderes empresariales:

Antonio Cusato , economista de País para Perú del Banco Mundial.

, economista de País para Perú del Banco Mundial. Carlos Gallardo , gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).

, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE). Fernando Santoyo , presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción del Cusco.

, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción del Cusco. Roger Valencia, presidente del INCUSE y exministro de Comercio Exterior y Turismo.

Ellos aportarán perspectivas técnicas, gremiales y regionales sobre el estado actual de las finanzas públicas y los desafíos que enfrenta el país.

Detalles del evento

La presentación se realizará el jueves 4 de diciembre, a las 9:00 a.m., en el Hotel San Agustín Plaza (Av. El Sol 590, Cusco). La participación es gratuita y abierta al público. Se entregarán certificados digitales a los asistentes.

Los interesados pueden inscribirse aquí.