El Banco Mundial llegará a Cusco este jueves 4 de diciembre para presentar, de manera presencial, su informe “Revisión de Finanzas Públicas para el Perú”, un documento clave que analiza cómo mejorar la sostenibilidad fiscal del país y elevar la calidad del gasto público, en un contexto en el que la necesidad de fortalecer los ingresos estatales vuelve a estar en debate.
La presentación buscará abrir un espacio de reflexión sobre los principales retos y oportunidades para avanzar hacia un Perú con más y mejores ingresos públicos, con una mirada especial a la región Cusco y su rol en el desarrollo económico nacional.
Un diagnóstico actualizado del Cusco
Durante el evento también se difundirá una radiografía actualizada de la situación económica y social del Cusco. El informe abordará temas como:
- inversión y competitividad,
- empleo y dinámica productiva,
- pobreza y brechas sociales,
- infraestructura pendiente y necesidades de financiamiento.
Este análisis regional se integra a la evaluación fiscal nacional para identificar cuellos de botella y áreas prioritarias de mejora.
Quiénes participarán
La sesión contará con la intervención de destacados especialistas y líderes empresariales:
- Antonio Cusato, economista de País para Perú del Banco Mundial.
- Carlos Gallardo, gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE).
- Fernando Santoyo, presidente de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios, Turismo y de la Producción del Cusco.
- Roger Valencia, presidente del INCUSE y exministro de Comercio Exterior y Turismo.
Ellos aportarán perspectivas técnicas, gremiales y regionales sobre el estado actual de las finanzas públicas y los desafíos que enfrenta el país.
Detalles del evento
La presentación se realizará el jueves 4 de diciembre, a las 9:00 a.m., en el Hotel San Agustín Plaza (Av. El Sol 590, Cusco). La participación es gratuita y abierta al público. Se entregarán certificados digitales a los asistentes.
Los interesados pueden inscribirse aquí.
