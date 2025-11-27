Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
“Perú está en el mejor momento para generar proyectos mineros”Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Los riesgos que enfrenta la minería formal se complican con el avance de la minería ilegal. Pero, Marsh es optimista en que los proyectos mineros saldrán adelante. “Los mineros siguen pensando en el largo plazo y creo que las inversiones van a seguir viniendo”, apunta a Día1 César Kahatt, vicepresidente senior y Líder Regional de Minería del corredor de seguros y asesor de riesgos.