Farmacéutica peruana Elifarma se expande: ¿a qué países apunta?

Elifarma, laboratorio farmacéutico líder en pediatría, apunta a ser un actor relevante en el rubro de las enfermedades crónicas y también en países vecinos, como Bolivia.

Ello, debido a que advierte que la realidad latinoamericana es muy parecida a la nuestra, por lo que puede “replicar su modelo de negocio en la región”, apunta Santiago Cerna, gerente general de la empresa peruana.

“Creemos que nuestro ingreso a Bolivia nos puede representar un crecimiento de 3% en ventas durante nuestro primer año de lanzamiento en el 2027”, señala el empresario.

Objetivo del laboratorio es ingresar en los siguientes años a, cuando menos, dos naciones de Centroamérica, razón por la cual ha iniciado el registro farmacéutico de sus principales marcas y productos en diez países, con mucha anticipación.

Ello, debido a que “el sector farmacéutico es muy regulado y puede demorar dos años, dependiendo del país”, detalla Cerna.

La internacionalización es uno de los brazos de crecimiento de la empresa. El otro es su incursión en el mercado de enfermedades crónicas, donde ve una necesidad creciente por parte de la población.

Con esto y su ingreso a Bolivia, Elifarma prevé crecer dos dígitos en el 2027.

Elifarma

Modelo de negocio

Fundamento de este crecimiento es su modelo de negocio, con el que está presente en zonas alejadas del Perú “adonde no llegan otros laboratorios farmaceúticos”.

“Nosotros nos basamos en la eficiencia de costos y en ofrecer un precio accesible y de alta calidad para poder llegar, no solamente a los sectores económicamente vulnerables, sino a todos los rincones del país”, anota Cerna.

Eso, detalla, les permite competir con transnacionales que cuentan con un presupuesto mucho más elevado.

“Estamos haciendo que más personas accedan a medicamentos de calidad con precios módicos y, al mismo tiempo, estamos logrando que la empresa sea sostenible en el tiempo porque somos responsables por las familias de nuestros 160 trabajadores”, manifiesta el empresario.

Elifarma se encuentra potenciando, en paralelo, su línea pediátrica con el lanzamiento de cuatro nuevos productos, lo que le permitirá crecer 18% al cierre de este año.