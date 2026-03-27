Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Entre los CEO y líderes confirmados destacan figuras clave de compañías líderes a nivel global. Foto: GEC.
Entre los CEO y líderes confirmados destacan figuras clave de compañías líderes a nivel global. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Los principales líderes de la industria minera mundial se darán cita en el World Mining Congress 2026 (WMC), en Perú, un evento que reunirá en un mismo espacio a quienes hoy toman las decisiones más relevantes para el desarrollo de la industria.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.