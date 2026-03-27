Los principales líderes de la industria minera mundial se darán cita en el World Mining Congress 2026 (WMC), en Perú, un evento que reunirá en un mismo espacio a quienes hoy toman las decisiones más relevantes para el desarrollo de la industria.

Entre los CEO y líderes confirmados destacan figuras clave de compañías líderes a nivel global como Iván Arriagada (Antofagasta), Juan Luis Kruger (Minsur), Natascha Viljoen (Newmont), Roque Benavides (Buenaventura), Jorge Gómez (Collahuasi), Eva Arias (Poderosa), Marna Cloete (Ivanhoe Mines), David Strang (Ero Copper) y Mikael Staffas (Boliden). Asimismo, líderes como Rohitesh Dhawan, CEO de ICMM y Tim O’Connor, Group Exploration Office de BHP.

El World Mining Congress, a realizarse del 24 al 26 de junio, está especialmente diseñado para plantear acciones concretas, más allá del diagnóstico. En ese sentido, la participación de CEO y tomadores de decisiones aporta el conocimiento y experiencia para convertir ideas en soluciones para la minería del futuro.

La participación de altos ejecutivos en el mayor encuentro global de minería lo consolida como una plataforma única para conocer, de primera mano, cómo las grandes compañías están enfrentando los principales desafíos del sector, desde la velocidad de inversión hasta la gestión de riesgos, pasando por la productividad y la innovación.

Para ejecutivos, inversionistas y profesionales del sector, acceder a estas perspectivas representa la posibilidad de entender qué decisiones marcarán la pauta en los próximos años. Cabe destacar que las inscripciones ya se encuentran disponibles a través de su página web.