Resumen

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El WMC se llevará a cabo del 24 al 26 de junio en Lima y reunirá a CEO, autoridades gubernamentales, expertos y líderes de la industria minera global. Foto: GEC.
El WMC se llevará a cabo del 24 al 26 de junio en Lima y reunirá a CEO, autoridades gubernamentales, expertos y líderes de la industria minera global. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Rohitesh Dhawan, presidente y CEO del International Council on Mining and Metals (ICMM), será uno de los líderes globales que participará en el World Mining Congress 2026 (WMC), uno de los encuentros internacionales más importantes de la industria minera.

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