Rohitesh Dhawan, presidente y CEO del International Council on Mining and Metals (ICMM), será uno de los líderes globales que participará en el World Mining Congress 2026 (WMC), uno de los encuentros internacionales más importantes de la industria minera.

LEE TAMBIÉN: BTG Pactual solicita a la SBS autorización de funcionamiento como banco en el Perú

En su rol al frente del ICMM, organización que reúne a 26 CEOs de las principales empresas mineras y metalúrgicas del mundo, Dhawan ha impulsado compromisos sin precedentes en la industria, incluyendo la meta de alcanzar emisiones netas cero, así como iniciativas centradas en diversidad, equidad, inclusión y transparencia.

En un análisis reciente, Dhawan advirtió que el aumento de la demanda de minerales está ejerciendo una presión sin precedentes sobre el sector.

“Dos fuerzas estructurales están transformando la demanda de minerales, y ninguna desaparecerá. Una es demográfica: más personas viviendo en ciudades, esperando las comodidades básicas de la vida moderna. La otra es tecnológica: centros de datos cada vez más intensivos en consumo energético y energías renovables que requieren grandes cantidades de metales”, ha señalado recientemente.

MÁS INFORMACIÓN: Indecopi impone derechos antidumping definitivos a las importaciones de alambrón de acero originario de China

En este contexto, subrayó la necesidad de replantear el enfoque actual del sector, proponiendo que los minerales críticos sean tratados como bienes públicos, dada su importancia estratégica para el desarrollo económico, la seguridad energética y la estabilidad global.

Dhawan compartirá su visión en Perú

Rohitesh Dhawan también participará en una sesión de alto nivel durante el segundo día del World Mining Congress 2026, donde será moderador del “Fireside Chat: Socratic Search for Truth”, que contará con la participación de Mark Cutifani, socio en Odin Partnership, y Robert Friedland, presidente de Ivanhoe Mines.

El WMC se llevará a cabo del 24 al 26 de junio en Lima y reunirá a CEO, autoridades gubernamentales, expertos y líderes de la industria minera global.