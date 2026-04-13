Resumen

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La medida responde a una decisión técnica dictada en el marco de una investigación desarrollada al amparo del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio. (Foto: Andina)
La medida responde a una decisión técnica dictada en el marco de una investigación desarrollada al amparo del Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Con el objetivo de proteger la leal competencia en el mercado nacional, la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias de Indecopi dispuso, en primera instancia administrativa, la aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de alambrón de acero originario de la República Popular China. Los derechos antidumping ascienden a US$81.3 por tonelada y se aplicarán por un plazo de 5 años.

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