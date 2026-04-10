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Resumen

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Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), señaló que “la resolución no afecta la ejecución del proyecto de inversión”. (Foto: Andina)
Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), señaló que “la resolución no afecta la ejecución del proyecto de inversión”. (Foto: Andina)
Por Maritza Saenz

Luego de que el Consejo de Minería resolviera anular la autorización ministerial que facultaba a Southern Copper a iniciar las actividades de explotación en el proyecto Tía María (Arequipa), el futuro de la iniciativa vuelve a un escenario incierto, especialmente por el temor de que esta decisión desaliente su desarrollo.

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