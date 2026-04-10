Luego de que el Consejo de Minería resolviera anular la autorización ministerial que facultaba a Southern Copper a iniciar las actividades de explotación en el proyecto Tía María (Arequipa), el futuro de la iniciativa vuelve a un escenario incierto, especialmente por el temor de que esta decisión desaliente su desarrollo.

Al respecto, Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), señaló que “la resolución no afecta la ejecución del proyecto de inversión”.

Durante la presentación del Programa Monetario de abril, explicó que “hay una serie de requisitos que ha hecho la autoridad para fines de la autorización de la explotación del proyecto, que todavía no ha llegado a esa etapa porque el megaproyecto está en ejecución”, mencionó.

La decisión del Consejo de Minería, órgano adscrito al Minem, se sustenta en que Southern Copper no habría cumplido satisfactoriamente con absolver dos observaciones formuladas a su solicitud de inicio de explotación, según la Dirección General de Minería (DGM).

Pese a ello, el proyecto podría generar importantes beneficios para el país. Armas destacó que Tía María tenía como meta exportar US$20.000 millones en 20 años, lo que se iba a traducir en empleo.

“Esperemos que este tema se solucione, pero la inversión continúa. Y esperamos una pronta solución a esta resolución que ha sido publicada ayer”, mencionó.

Vale recordar que todo esto ocurre cuando la empresa minera ya ha avanzado con la construcción del megaproyecto en más de 30% y se alista a iniciar producción el próximo año, tras haber invertido en el camino más de US$800 millones.