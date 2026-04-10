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Los envíos de cobre y sus manufacturas suman US$ 910 millones a Estados Unidos. (Fuente: EFE)
Los envíos de cobre y sus manufacturas suman US$ 910 millones a Estados Unidos. (Fuente: EFE)
Por Maritza Saenz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles de hasta 50% a las importaciones de acero, aluminio y cobre, medida que entró en vigencia hoy. Según gremios como la Cámara de Comercio de Lima (CCL), las exportaciones peruanas con mayor valor agregado serían las más afectadas.

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