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Los trabajadores señalan que el presidente de Petro-Perú les prometió el pago de utilidades. | Foto: Proinversión
Los trabajadores señalan que el presidente de Petro-Perú les prometió el pago de utilidades. | Foto: Proinversión
Por Juan Saldarriaga

Petro-Perú enfrenta su hora más crítica, con una pérdida neta de US$468,3 millones en el 2025 y el riesgo de cerrar sus operaciones si el Gobierno no acude a su rescate.

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