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Resumen

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Southern ya inicio labores de construcción en Tía María, pero el Gobierno ha decidido pausar su desarrollo. (Fuente: Andina)
Southern ya inicio labores de construcción en Tía María, pero el Gobierno ha decidido pausar su desarrollo. (Fuente: Andina)
Por Juan Saldarriaga

Mientras el país está pendiente de las elecciones presidenciales y la guerra en Medio Oriente, el gobierno de José Balcázar propina un duro golpe a la inversión privada con una decisión controversial.

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