Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En 2025, Perú exportó a Estados Unidos cerca de US$500 millones en productos de cobre y sus manufacturas, los cuales estarán sujetos al nuevo arancel. Photographer: Lauren Petracca/Bloomberg
En 2025, Perú exportó a Estados Unidos cerca de US$500 millones en productos de cobre y sus manufacturas, los cuales estarán sujetos al nuevo arancel. Photographer: Lauren Petracca/Bloomberg
/ Lauren Petracca
Por Redacción EC

El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior (Idexcam) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) advirtió que la nueva proclama presidencial de Estados Unidos, vigente hoy, introduce cambios en el tratamiento arancelario aplicable a diversos bienes manufactureros, lo que tendría un mayor impacto en las exportaciones peruanas con valor agregado, especialmente en manufacturas de cobre.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.