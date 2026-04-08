Las Reservas Internacionales Netas (RIN) totalizaron 94,975 millones de dólares al 30 de marzo del 2026, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

Detalló que el monto actual es equivalente a 28% del producto bruto interno (PBI). Así, en lo que va de este año, al cierre de marzo, las RIN reportaron un aumento de US$5.155 millones, respecto a lo registrado a finales del 2025. Ello implicó un incremento de 8,38%.

En ese sentido, el BCR detalló que las reservas internacionales contribuyen a la estabilidad económica y financiera del país y están constituidas por inversiones en activos internacionales líquidos.

De acuerdo con el reporte del BCR el monto registrado al cierre de marzo es menor en US$2.320 millones a lo observado al cierre de febrero de este año, en que llegó a US$97.295 millones, sin embargo, es mayor al monto de diciembre de US$90.214 millones.

De este modo, señaló que las reservas internacionales son el respaldo financiero del país, permiten garantizar el comercio exterior, el pago de deuda externa y las inversiones extranjeras en el Perú.