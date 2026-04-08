Resumen

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El monto registrado al cierre de marzo es menor en US$2.320 millones. Foto: GEC.
El monto registrado al cierre de marzo es menor en US$2.320 millones. Foto: GEC.
Por Redacción EC

Las Reservas Internacionales Netas (RIN) totalizaron 94,975 millones de dólares al 30 de marzo del 2026, según cifras del Banco Central de Reserva (BCR).

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