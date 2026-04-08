Con el nuevo Jorge Chávez ya en operación, el foco empieza a girar hacia los retos que amenazan su consolidación como hub regional. Así lo advirtió Arantza Mendicoa, Senior Manager Worldwide Airport Slots de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), quien alertó que decisiones como la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia podrían limitar ese objetivo.

“La TUUA de transferencia de alguna manera restringe la consolidación del aeropuerto Jorge Chávez”, señaló Mendicoa en el marco del evento Wings of Change Americas (WOCA) 2026, en Santiago de Chile.

La ejecutiva enfatizó que este tipo de cargos, junto con ineficiencias operativas, pueden traducirse en restricciones artificiales para el crecimiento del aeropuerto. “Es muy importante que cualquier consecuencia de gestiones administrativas no conlleve a retrasos o imponga restricciones adicionales que son artificiales”, indicó.

Un hub en riesgo

El diagnóstico de la industria apunta a que el Jorge Chávez, pese a su nueva infraestructura, podría terminar infrautilizado si no se corrigen estos factores.

“No hay oportunidades en un hub con disponibilidad. Sería un hub infrautilizado”, advirtió Mendicoa. Agregó también que Perú tiene una oportunidad muy buena para convertirse en un hub y no puede perder esa gran disponibilidad.

El diagnóstico de la industria apunta a que el Jorge Chávez, pese a su nueva infraestructura, podría terminar infrautilizado si no se corrigen estos factores. | Foto: Andina

Pero, el problema no es solo tarifario, la especialista subrayó que la capacidad de un aeropuerto no depende únicamente de su terminal, sino de una coordinación integral entre todos los actores del sistema. “Cuando identificamos la capacidad disponible de Lima, no es solo un elemento: son muchos. Migraciones, Corpac, operadores, todos tienen que trabajar con el mismo objetivo”, explicó.

En esa línea, recordó que la transición al nuevo terminal evidenció debilidades, especialmente en Migraciones, que operó inicialmente con menor capacidad de la necesaria. “Se hizo un rompecabezas en el que todos tienen que entender hacia dónde va el aeropuerto como infraestructura del país”, sostuvo.

Impacto ya visible en rutas

Las advertencias llegan en un contexto en el que ya se observan efectos concretos en el mercado. Desde la implementación de la TUUA de transferencia internacional —vigente desde diciembre del 2025— se han cancelado al menos ocho rutas internacionales desde Lima, incluyendo destinos como Orlando, Curazao, Florianópolis y Tucumán.

Según la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional del Perú (AETAI), el cobro de aproximadamente US$11,86 por tramo —casi US$25 ida y vuelta— ha convertido al Jorge Chávez en el aeropuerto más caro de la región para pasajeros en conexión, restándole competitividad frente a hubs como Bogotá, Panamá o Santiago.

Pero, el impacto no es menor, según Aetai, proyecciones del sector estiman que, de mantenerse esta tarifa, el crecimiento anual de pasajeros internacionales en Lima podría limitarse a entre 0% y 3% hasta el 2041. Sin este sobrecosto, el crecimiento podría alcanzar el 9%.

Infraestructura con margen, pero sin coordinación

Pese a este escenario, desde IATA ven potencial en el país. Mendicoa destacó que el Perú cuenta con margen para optimizar su capacidad aeroportuaria si se gestiona adecuadamente.

“Perú tiene uno de los aeropuertos de la región donde hay más margen de pasar de un nivel tres a un nivel dos, si se hacen las cosas bien”, indicó, en referencia a los niveles de saturación operativa.

Pese a este escenario, desde IATA ven potencial en el país. Mendicoa destacó que el Perú cuenta con margen para optimizar su capacidad aeroportuaria si se gestiona adecuadamente. (Foto: Shutterstock)

No obstante, advirtió que la apertura de una nueva terminal debe gestionarse de forma gradual para evitar congestiones. “Cuando abres una nueva terminal tienes que ir testando poco a poco y no colapsar muy rápidamente”, explicó.

En ese proceso, insistió, el uso eficiente de la infraestructura no depende solo de ampliar espacios, sino de evitar cuellos de botella en toda la cadena operativa.

El contexto global añade presión, según Aetai, las aerolíneas están reasignando flota hacia mercados más competitivos, por lo que decisiones locales pueden tener efectos de largo plazo en la conectividad del país. “Si Lima pierde esa ventana, advierten desde la industria, difícilmente se recuperará en el corto plazo”, mencionaron.