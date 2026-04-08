Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Con el nuevo Jorge Chávez ya en operación, el foco empieza a girar hacia los retos que amenazan su consolidación como hub regional. Así lo advirtió Arantza Mendicoa, Senior Manager Worldwide Airport Slots de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), quien alertó que decisiones como la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia podrían limitar ese objetivo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.