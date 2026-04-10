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Resumen

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17 de marzo del 2009. Hace 15 años. Dólar se desinfla y baja hasta S/. 3.12. El nuevo sol sigue apreciándose, mientras los bancos y las AFP buscan reducir sus tenencias en dólares.
17 de marzo del 2009. Hace 15 años. Dólar se desinfla y baja hasta S/. 3.12. El nuevo sol sigue apreciándose, mientras los bancos y las AFP buscan reducir sus tenencias en dólares.
Por Maritza Saenz

En lo que va del año, el tipo de cambio ha mostrado una tendencia mixta, con periodos de retrocesos y semanas al alza que, según el Banco Central de Reserva, han estado determinados por la evolución de la economía internacional.

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