En lo que va del año, el tipo de cambio ha mostrado una tendencia mixta, con periodos de retrocesos y semanas al alza que, según el Banco Central de Reserva, han estado determinados por la evolución de la economía internacional.

Según Adrián Armas, gerente central de Estudios Económicos del Banco Central de Reserva (BCR), hasta febrero se observaba una apreciación de las monedas emergentes, incluyendo el sol peruano, frente a la divisa estadounidense; sin embargo, factores externos —como el conflicto en Medio Oriente— provocaron una reversión en marzo, cuando estas monedas comenzaron a depreciarse.

“En abril ha habido una nueva reversión ante las expectativas de una posible solución o un desenlace del conflicto bélico en Medio Oriente, pero en esencia el comportamiento ha estado vinculado a factores internacionales”, destacó.

En ese contexto, añadió Armas, el dólar acumula una depreciación moderada de entre 0,7% y 0,8% en lo que va del año. “Si bien en marzo se registró un aumento, la tendencia general ha sido de una depreciación moderada, con una corrección en abril”, puntualizó.

De esta forma, descartó que el movimiento del tipo de cambio no está teniendo un impacto relevante sobre la inflación.