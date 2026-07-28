Las hostilidades en Oriente Medio se reanudaron el miércoles cuando el ejército estadounidense dijo haber interceptado misiles iraníes y haber lanzado un ataque conjunto con Arabia Saudita contra milicias proiraníes en Irak , lo que hizo saltar de nuevo los precios del petróleo.

“Aviones de combate estadounidenses y saudíes atacaron sitios logísticos y de armamento terrorista en el este de Irak”, escribió el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

Un video publicado por el sitio web Sepah News de la Guardia Revolucionaria de Irán el 14 de julio de 2026, muestra el lanzamiento de misiles hacia objetivos estadounidenses en Bahréin y Kuwait. (Foto de SEPAHNEWS.COM / AFP). / -

El Ministerio de Defensa de Arabia Saudita confirmó estos ataques conjuntos contra “milicias terroristas leales a Irán”, acusadas de haber intentado atacar con drones instalaciones petroleras en el este del reino.

Arabia Saudita ya había informado de ataques similares el lunes, llamando a Irak a impedir que su territorio sea utilizado para lanzar operaciones contra el país.

El gobierno iraquí anunció la apertura de una investigación, pero la “Resistencia Islámica en Irak”, que reúne a los grupos proiraníes, negó toda implicación.

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El Centcom también afirmó haber “interceptado con éxito” misiles lanzados por Irán en “un intento de ataque sorpresa contra las fuerzas estadounidenses desplegadas en Oriente Medio”, sin precisar el lugar.

El repunte de las hostilidades provocó un alza en los precios del petróleo. Hacia las 01H55 GMT, el barril de WTI estadounidense subía un 4,72%, hasta 83,00 dólares, y el de Brent del mar del Norte, referencia mundial, ganaba un 4,70%, hasta 88,04 dólares.

El miércoles, según la agencia de noticias iraní Tasnim, los Guardianes de la Revolución afirmaron haber atacado tres petroleros que intentaban cruzar el estrecho de Ormuz.

Medio Oriente es un polvorín a raíz del inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el 28 de febrero último. Donald Trump desea arrasar con iraníes y ellos se la tienen jurada. / SYSTEM

Los tres buques habrían ignorado las advertencias y continuado su ruta, según la misma fuente.

La víspera, los hutíes de Yemen aseguraron haber apuntado a un petrolero saudí en el mar Rojo, acusando al buque de haber “violado el bloqueo naval” impuesto al reino.

El conflicto entre Irán y Estados Unidos e Israel se ha extendido recientemente a un frente que había permanecido relativamente tranquilo desde 2022, el de los rebeldes hutíes de Yemen y Arabia Saudita, que brinda apoyo militar al gobierno yemení opuesto a los insurgentes.

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Estados Unidos había cesado su ofensiva desde el fin de semana, y Trump estimó el lunes que había “buenas probabilidades” de avanzar en las negociaciones con Teherán para poner fin a la guerra.

- “Una de las mejores conversaciones” -

El martes, Trump recibió al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en un encuentro calificado de “positivo” por ambas partes.

Netanyahu dijo en un video tras la reunión que había tenido “una de las mejores conversaciones” con Trump, y que ambos se ratificaron en su objetivo común: “asegurarse de que Irán no obtenga armas nucleares”.

La Casa Blanca calificó la reunión de “positiva y constructiva”. El propio Trump dijo en su red Truth Social que fue “una muy buena reunión. Evidentemente, se abordaron muchos temas importantes”.

Operaciones para hacer cumplir su bloqueo naval contra Irán, el 25 de julio de 2026. (Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) / AFP) / -

Pero la entrevista a puerta cerrada, que duró aproximadamente una hora y media no disipó la impresión de divergencias entre ellos.

Fue su primer encuentro desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, y el octavo desde el retorno de Donald Trump al poder.

Israel, que lanzó conjuntamente con Estados Unidos la ofensiva sobre Teherán el 28 de febrero que desencadenó la guerra regional, no participó en la última oleada de enfrentamientos, en julio.

La visita del primer ministro israelí a Washington ocurre cuando aspira a un nuevo mandato en las legislativas del 27 de octubre, y los últimos sondeos indican que está en dificultades.

- “No hay ruptura” -

Las relaciones entre Trump y Netanyahu tocaron fondo en abril durante las negociaciones de un alto al fuego con Teherán.

Entonces, Trump cargó con insultos contra Netanyahu, acusándolo de obstaculizar los esfuerzos diplomáticos, y lo describió como un “tipo muy difícil”. Netanyahu admitió “desacuerdos tácticos” pero aseguró compartir con Trump los mismos objetivos.

Interrogado el martes sobre informaciones según las cuales Irán está fortificando la montaña Kolang, donde podría tener importantes instalaciones nucleares, Trump respondió: “No necesito que Bibi (el apodo de Netanyahu) me diga eso. Bibi me dice eso porque quiere que siga implicado”.

“Sé exactamente lo que está pasando en Kolang, no es un gran problema. Si no llegamos a un acuerdo, la destruiremos muy fácilmente”, declaró al canal Fox News antes del encuentro.

Los combates en el estratégico estrecho de Ormuz hicieron descarrilar los esfuerzos diplomáticos entre Washington y Teherán. Foto: AFP

Según Yonatan Freeman, experto en relaciones internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ambos buscaban disipar las especulaciones sobre un enfriamiento de las relaciones.

“La principal cuestión es mostrar al mundo entero, a Irán, pero también al Líbano y a otros países en particular, que no hay ruptura ni desacuerdo mayor entre Estados Unidos e Israel”, declaró a la AFP.