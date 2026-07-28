Las relaciones entre Trump y Netanyahu tocaron fondo en abril durante las negociaciones de un alto al fuego con Teherán. Foto: GPO / AFP
Las relaciones entre Trump y Netanyahu tocaron fondo en abril durante las negociaciones de un alto al fuego con Teherán. Foto: GPO / AFP
/ -
Por Agencia AFP

Las hostilidades en Oriente Medio se reanudaron el miércoles cuando el ejército estadounidense dijo haber interceptado misiles iraníes y haber lanzado un ataque conjunto con Arabia Saudita contra milicias proiraníes en Irak, lo que hizo saltar de nuevo los precios del petróleo.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: