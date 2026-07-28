James Aren Duckett y Dominick Anthony Occhicone, ejecutados en Florida el 28 de julio de 2026. (Departamento Correccional de Florida vía AP)
James Aren Duckett y Dominick Anthony Occhicone, ejecutados en Florida el 28 de julio de 2026. (Departamento Correccional de Florida vía AP)
Por Agencia AP

Un exagente de policía condenado por la violación y el asesinato de una niña fue ejecutado el martes, la primera de dos inyecciones letales previstas para un solo día en Florida, horas antes de que un hombre de 80 años se convertirá en el segundo recluso de mayor edad ejecutado en la historia moderna de Estados Unidos.

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