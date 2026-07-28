Un exagente de policía condenado por la violación y el asesinato de una niña fue ejecutado el martes, la primera de dos inyecciones letales previstas para un solo día en Florida, horas antes de que un hombre de 80 años se convertirá en el segundo recluso de mayor edad ejecutado en la historia moderna de Estados Unidos.

El martes marcó la primera vez desde que dos asesinos convictos fueron ejecutados en un solo día —en Arkansas en 2017— que un estado ha planeado ejecuciones prácticamente consecutivas. También llega 18 meses después de que el gobernador republicano Ron DeSantis comenzara a acelerar la aplicación de la pena de muerte a un ritmo no visto en Florida desde que se restableció la pena de muerte en Estados Unidos en 1976, convirtiendo la suya en la cámara de la muerte más activa del país.

Desde el comienzo de 2025, Florida ha llevado a cabo casi la mitad de las ejecuciones estatales en Estados Unidos.

James Aren Duckett, de 68 años, fue declarado muerto a la 1:19 de la tarde tras una inyección de tres fármacos en la Prisión Estatal de Florida, cerca de Starke. El recluso número 11 ejecutado por el estado este año, Duckett fue condenado por violar y ahogar a una niña de 11 años mientras trabajaba como policía en una pequeña ciudad del centro de Florida en 1987.

Duckett declinó hacer una declaración final, respondiendo “no, señor” cuando se le preguntó. Unos cuatro minutos después de que comenzó la ejecución, el director de la prisión sacudió a Duckett y gritó su nombre, pero no hubo respuesta.

Más tarde el martes, salvo alguna novedad de último minuto, Dominick Anthony Occhicone, de 80 años, será el preso de mayor edad ejecutado en la historia moderna de Florida a partir de las 6 de la tarde. Occhicone fue condenado por los asesinatos en 1986 de los padres de su exnovia.

Hasta el martes, un total de 17 ejecuciones se habían llevado a cabo en Estados Unidos en lo que va del año, con Florida a la cabeza con más ejecuciones que todos los demás estados combinados.

Ambos hombres habían presentado apelaciones de último recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos, y la semana pasada, la Corte Suprema de Florida rechazó las apelaciones de ambos hombres.

Los abogados de Duckett habían afirmado sin éxito la inocencia de Duckett y argumentaron que la forma en que el estado manejó las pruebas de ADN es la razón de los resultados no concluyentes.

Los abogados de Occhicone sostuvieron que varias dolencias suyas, incluidos problemas renales y de próstata, podrían hacer que su ejecución fuera especialmente dolorosa, lo que constituiría un castigo cruel e inusual.

El gobernador no ha dicho por qué programó dos ejecuciones con seis horas de diferencia. Un funcionario penitenciario de Florida declaró la mañana del martes que el departamento confiaba en estar listo para llevar a cabo ambas muertes. Las ejecuciones en Florida se realizan todas mediante la inyección de un sedante, un paralizante y un fármaco que detiene el corazón, según el Departamento de Correcciones.

Bajo DeSantis, Florida ha ejecutado a un número récord de presos

DeSantis, que dejará el cargo en enero, supervisó un récord de 19 ejecuciones en 2025, más en un solo año que cualquier otro gobernador de Florida desde que se restableció la pena de muerte en Estados Unidos en 1976. El récord anterior era de ocho ejecuciones fijadas en 2014.

Florida ha ejecutado a 29 personas desde el comienzo de 2025, mientras que el resto de los estados combinados han llevado a cabo 35 ejecuciones en el mismo periodo.

Si la ejecución final del día se lleva a cabo el martes por la noche, eso elevaría el total de los dos últimos años de DeSantis en el cargo a 31, en comparación con apenas nueve durante los primeros seis años de su administración. Con otra ejecución programada para agosto, 2026 también podría ser un año récord.

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A nivel nacional, no es raro que dos estados distintos realicen ejecuciones en la misma fecha, pero es menos común que un solo estado lleve a cabo dos. Antes de Florida, Arkansas fue el último en ejecutar a dos reclusos el mismo día mediante inyección letal con tres horas de diferencia en abril de 2017. Y Texas ejecutó a dos presos el mismo día en 2000, el año en que dio muerte a 40 presos.

Floridians for Alternatives to the Death Penalty había instado a DeSantis a detener ambas ejecuciones.

“El 28 de julio representa una escalada sin precedentes del uso de la pena de muerte en Florida”, declaró en un comunicado Grace Hanna, directora ejecutiva del grupo. “Son dos casos profundamente diferentes, pero apuntan a la misma realidad preocupante: Florida continúa ampliando el uso del castigo capital, pese a la creciente evidencia de que no es lo que quieren los floridanos”.

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