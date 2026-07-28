Keiko Fujimori juró como presidenta del Perú este martes 28 de julio y su toma de mando generó la atención de medios internacionales, que destacaron el legado político heredado de su padre, su llamado a la reconciliación y los desafíos que enfrentará al mando de un país fragmentado.

En Argentina, el diario “La Nación” destacó la visita del presidente rioplatense, Javier Milei, y su encuentro con la flamante mandataria antes de la juramentación, en el que ambos líderes sudamericanos intercambiaron elogios.

(Foto: captura de pantalla)

El también argentino “Clarín”, por su parte, destacó el mensaje de mano dura contra el crimen de Fujimori, el manejo del Fenómeno de El Niño y la presencia de una decena de jefes de Estado.

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“El Mercurio” de Chile preparó una infografía en la que abordaba los principales retos del gobierno peruano entrante, citando específicamente la gobernabilidad y reconciliación, la seguridad y el manejo de las cuentas del Estado. El medio sureño también abordó la problemática potencial del Fenómeno del Niño y las relaciones internacionales del Perú.

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En una línea similar se mostró “El Tiempo” de Colombia, que destacó la mención de Keiko Fujimori de que recibía “un Estado a la deriva” y que el Perú vivía una fragmentación ligada a las demandas sociales no cumplidas. Asimismo, el diario colombiano dio atención al rol que Fujimori anunció que otorgaría a las Fuerzas Armadas en materia de seguridad y su discurso económico.

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Desde México, “El Universal” presentó la toma de mando de Fujimori recordando su victoria por un margen estrecho y el compromiso que asumió la mandataria de no perpetrarse en el poder más allá del periodo presidencial. El mismo medio recordó que se trata del retorno del fujimorismo al poder y subrayó el anuncio de la seguridad en manos de los militares de forma temporal.

La versión digital de “O Globo” abordó la noticia desde lo que consideró como las mayores perspectivas de gobernabilidad en el Perú después de mucho tiempo y el peso de la figura de Alberto Fujimori sobre su hija. Adicionalmente, el medio de Brasil abordó las perspectivas económicas con las que deberá lidiar Keiko Fujimori y las promesas sociales de la mandataria peruana.

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En su reporte para medios de habla inglesa, Associated Press indicó que la presidenta del Perú “confirmaba el giro de la región sudamericana hacia el ala conservadora”. La agencia de noticias mencionó los constantes cambios de gobierno en el país y el escenario de mayor gobernabilidad que podría tener Fujimori en comparación con sus predecesores.

“Al Jazeera” informó sobre la toma de mando recordando los constantes cambios de presidentes en el Perú y señaló que Keiko Fujimori llegó al poder tras una ajustada elección. La cadena con sede en Qatar dio importancia al discurso de mano dura en materia de seguridad y la condición de heredera política de Alberto Fujimori de la nueva mandataria.

En España el diario “El País” dio importancia al discurso de lucha contra la delincuencia de Keiko Fujimori y la posta política que le dejó su padre, tanto en los aspectos negativos como los positivos. “El Mundo” apuntó la presencia de mandatarios y otras figuras en la ceremonia de investidura y el llamado a la unidad de la presidenta peruana tras tomar el mando de un país dividido ideológicamente y a nivel social.

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