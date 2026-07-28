Por Guillermo Vera Ayala

Keiko Fujimori juró como presidenta del Perú este martes 28 de julio y su toma de mando generó la atención de medios internacionales, que destacaron el legado político heredado de su padre, su llamado a la reconciliación y los desafíos que enfrentará al mando de un país fragmentado.

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