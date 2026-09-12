En Florida no existe una edad máxima que obligue automáticamente a una persona a dejar de manejar o entregar su licencia. Cumplir 80, 85, 90 años o más no elimina por sí solo el derecho a estar al volante: la clave es conservar la capacidad necesaria para circular con seguridad y cumplir las condiciones de renovación exigidas por el estado. Es una duda frecuente en hogares hispanos de Miami-Dade, Broward, Orlando, Tampa y otras comunidades, donde muchos adultos mayores usan el carro para ir al supermercado, recoger a los nietos, acudir a una cita médica, visitar a la familia o mantener su independencia.

La autoridad encargada de aplicar estas reglas es el Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles (FLHSMV). La norma estatal no toma el cumpleaños como una razón suficiente para retirar el permiso; su objetivo es verificar que cada conductor pueda continuar operando un vehículo de forma segura.

Las leyes de Florida no fijan una edad máxima para conducir en el estado (Foto: Magnific)

¿EXISTE UNA EDAD MÁXIMA PARA CONDUCIR EN FLORIDA?

La respuesta corta es no. Florida no fija una edad a partir de la cual alguien tenga que dejar de manejar de manera obligatoria.

Una persona puede seguir al volante después de los 80 años, siempre que mantenga las condiciones físicas y visuales requeridas, complete el proceso de renovación y no presente una condición médica que comprometa la seguridad vial.

La confusión suele aparecer por la regla aplicable desde los 80 años. Esa cifra no representa una prohibición, pero modifica la frecuencia para renovar el documento y añade una prueba de la vista. La Sección 322.18 de los Estatutos de Florida regula estas condiciones.

ASÍ CAMBIA LA LICENCIA SEGÚN LA EDAD

Edad del conductor Vigencia de la licencia Requisito especial 79 años o menos 8 años Se aplican las condiciones generales de renovación 80 años o más 6 años Debe aprobar una prueba de visión

Para quienes tienen 79 años o menos, una licencia Clase E suele renovarse cada ocho años. Al llegar a los 80, la vigencia baja a seis años y se exige acreditar que se cumplen los estándares visuales establecidos por Florida.

¿QUÉ OCURRE AL CUMPLIR 80 AÑOS?

El cambio principal es el examen de visión. Toda persona que tenga 80 años o más debe aprobar esta evaluación al momento de renovar su permiso de conducir.

La prueba puede realizarse en un centro de servicio del FLHSMV sin un cargo adicional. También puede efectuarla un profesional autorizado, como un médico, médico osteópata u optometrista con licencia en Florida. En algunos casos, la normativa contempla a médicos de hospitales de veteranos administrados por el gobierno federal.

Cuando la evaluación se hace fuera de una oficina de licencias, el resultado debe presentarse mediante el formulario oficial HSMV 72119, utilizado para acreditar que el solicitante satisface los estándares visuales requeridos.

Para las familias que ayudan a padres, tíos o abuelos con estos trámites, conviene tener clara una diferencia: cumplir 80 años no equivale a “perder” el permiso. Significa que se debe demostrar la capacidad visual necesaria antes de obtener una nueva licencia.

¿QUÉ DEBE HACER UN CONDUCTOR MAYOR?

El proceso puede resumirse así:

Solicitar la renovación de la licencia. Aprobar el examen de visión. Si la revisión fue realizada por un profesional de salud, presentar o enviar los resultados al FLHSMV con el formulario correspondiente. Cumplir las demás condiciones aplicables al trámite. Recibir un documento con vigencia de hasta seis años.

La ley permite utilizar determinados servicios de renovación por conveniencia, incluso sin completar todo el proceso en una oficina, siempre que los resultados visuales sean enviados electrónicamente al FLHSMV con antelación por un médico u optometrista autorizado.

Por ello, sería impreciso afirmar que todos los residentes de 80 años o más están obligados a hacer la renovación completa de manera presencial. La disponibilidad de opciones depende de que se cumplan los requisitos y del método habilitado para cada caso.

Todas las personas que mantengan las condiciones necesarias para conducir, pueden seguir usando su licencia en Florida (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

¿QUÉ PASA SI YA NO PUEDE CONDUCIR CON SEGURIDAD?

La edad no es el único criterio para decidir si alguien debe continuar manejando. Lo relevante es si conserva las condiciones físicas, mentales y visuales necesarias para circular sin poner en riesgo a otras personas.

Florida cuenta con un sistema de revisión médica para conductores. Un médico, una agencia o cualquier persona que conozca una discapacidad física o mental que afecte la capacidad de conducir puede comunicar esa situación al FLHSMV.

Además, el departamento puede solicitar una evaluación o reevaluación antes de la fecha regular de renovación cuando recibe una recomendación de una corte, una agencia de seguridad pública o un profesional médico que cuestione la aptitud del conductor.

Entre las circunstancias que pueden generar una revisión se encuentran:

Problemas graves de visión.

Convulsiones.

Pérdidas de conocimiento.

Accidentes cerebrovasculares.

Demencia o dificultades importantes de memoria.

Algunas enfermedades cardíacas.

Trastornos del sueño que afecten el nivel de alerta.

Otras condiciones físicas o mentales que puedan comprometer la conducción.

En muchos hogares latinos, esta conversación puede ser difícil porque manejar representa autonomía y una rutina construida durante años. Aun así, la prioridad debe ser evitar riesgos para quien conduce, sus pasajeros, peatones y demás usuarios de las vías.

SI DECIDE DEJAR DE MANEJAR

Una persona que ya no se siente cómoda al volante puede entregar voluntariamente su licencia y solicitar una tarjeta de identificación estatal.

Esta alternativa puede resultar útil para adultos mayores que ya no usan vehículo, pero necesitan un documento oficial para citas médicas, trámites bancarios, servicios públicos, viajes nacionales o gestiones ante agencias gubernamentales.

Entregar la licencia por decisión propia no equivale a una suspensión ni a una revocación. Tampoco significa que el estado obligue a dejar de conducir por alcanzar una determinada edad.

EN RESUMEN

Pregunta Respuesta ¿Existe una edad máxima para conducir en Florida? No ¿Qué cambia al cumplir 80 años? La licencia tiene una vigencia de hasta 6 años ¿Se exige un examen de visión? Sí, para renovar a partir de los 80 años ¿Se puede seguir conduciendo después de esa edad? Sí, si se cumplen los requisitos y se mantiene la aptitud necesaria ¿La edad causa automáticamente la pérdida de la licencia? No ¿Puede el FLHSMV revisar la capacidad de una persona? Sí, cuando recibe información que plantea dudas sobre su aptitud para manejar ¿Toda la renovación debe hacerse en persona? No necesariamente; existen opciones según el caso, si se presenta el resultado visual conforme a las reglas

En conclusión, Florida no impone una cifra —80, 85, 90 años u otra— que obligue a todos sus residentes a dejar el volante. Llegar a los 80 activa requisitos específicos: una vigencia más corta y la obligación de aprobar un examen visual. La posibilidad de seguir manejando dependerá de que la persona mantenga las condiciones necesarias para hacerlo de manera segura, no solamente de su edad.