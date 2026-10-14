Si te gusta guardar monedas en casa, presta atención: una moneda de 25 centavos podría llegar a valer hasta US$10,000. Aunque parezcan piezas comunes y de poco valor, algunas tienen características especiales que las vuelven muy buscadas por los coleccionistas. Su precio puede variar según su estado de conservación, rareza y demanda en el mercado numismático, por lo que antes de usarlas como cambio conviene revisarlas con cuidado. ¿De cuál se trata y qué características tiene? A continuación, te lo contamos.

Revisa tus monedas: esta pieza de 25 centavos es buscada por coleccionistas y puede valer miles de dólares (Foto: Budads XIII / Youtube)

LA MONEDA DE 25 CENTAVOS QUE VALE HASTA US$10,000

La moneda de 25 centavos que puede llegar a valer hasta US$10,000 es la Georgia State Quarter de 1999, la cuarta emitida dentro del programa 50 State Quarters. Su alto valor se debe a que algunos ejemplares tienen ciertos errores de acuñación poco comunes que pasaron desapercibidos para muchas personas que la tienen entre sus monedas.

ALGUNOS DE LOS ERRORES EN LA GEORGIA STATE QUARTER DE 1999

1. Fue fabricada utilizando un cospel experimental

La moneda de 25 centavos (quarter) del estado de Georgia, acuñada en 1999, fue fabricada por accidente utilizando un cospel experimental (o lámina metálica de prueba) que estaba destinado a las monedas doradas del dólar Sacagawea del año 2000. Así puedes identificarlas, según U.S. Coins Guide:

Pesa entre 5,9 y 6,3 gramos (son más pesadas que el resto de monedas de esa denominación que están revestidas de cobre y níquel).

Parecen más gruesas.

Tiene un color dorado o verdoso.

Carece de la franja de cobre (color naranja) en el borde de la moneda.

Carece de parte o de la totalidad del estriado del borde.

Tiene un borde más grueso de lo normal.

2. Defectos en la acuñación de algunas monedas

Ciertas monedas de 25 centavos de Georgia de 1999 tienen doble acuñación, aunque muy leves se encuentran en el color melocotón y algunas letras. Debido a que se requiere aumento para poder verlos, ciertas personas pagan por ellas entre 3 y 15 dólares por cada una.

3. Error de troquelado o roturas de troquel

De acuerdo con U.S. Coins Guide, las Georgia State Quarter de 1999 con errores de troquelado o roturas de troquel se “valoran en función del tamaño y la ubicación del error: las monedas con desconchones más grandes o con un desconchón en una ubicación más prominente obtienen un valor más alto”.

4. Error descentrado en la moneda

Aquí se encuentran las monedas de 25 centavos de Georgia de 1999 a las que le faltan partes de las letras cerca del borde (o incluso más del diseño).

Anverso de la Georgia State Quarter de 1999 (Foto: US Coins Guide)

¿CÓMO ES LA GEORGIA STATE QUARTER DE 1999?

En el anverso:

Aparece la imagen de George Washington de John Flanagan, utilizada en el cuarto desde 1932.

En el reverso:

Muestra un melocotón (el símbolo del estado de Georgia) en el centro, rodeado de ramas de un roble vivo (el árbol del estado) y el lema del estado “Wisdom, Justice, Moderation” (Sabiduría, Justicia, Moderación, en español).

Reverso de la Georgia State Quarter de 1999 (Foto: US Coin Guide)