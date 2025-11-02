A simple vista parece un centavo común. Pequeño, de cobre y con el rostro serio de Abraham Lincoln mirando hacia la derecha. Pero detrás de esa apariencia inocente se esconde una de las piezas más codiciadas del mundo numismático: el centavo de 1955 con error de doble troquel, una joya del coleccionismo que puede alcanzar precios de decenas de miles de dólares en subastas.

EL ORIGEN DEL CENTAVO DE 1955 CON ERROR DE DOBLE TROQUEL

Todo comenzó en la Casa de la Moneda de Filadelfia, en plena década de 1950. Durante el proceso de acuñación, un troquel —la pieza metálica encargada de grabar el diseño en las monedas— se desalineó. El resultado: letras y números impresos dos veces, ligeramente desplazados, creando un efecto visual sorprendente, casi hipnótico. Este accidente, conocido como “Doubled Die” o doble troquel, convirtió al centavo de Lincoln de 1955 en una leyenda.

La moneda de Lincoln de 1955 presenta un error de doble troquel, lo que ha elevado su precio en el mercado de subastas (Crédito: Stacks Bowers)

El error es tan evidente que no se necesita lupa para notarlo. Las inscripciones “In God We Trust”, “Liberty” y la fecha “1955” aparecen duplicadas en el anverso, como si alguien hubiera impreso la moneda dos veces. Esa imperfección, que en su momento pasó inadvertida, hoy es lo que la hace tan especial y valiosa. Los expertos la llaman “el rey de los errores”, por su rareza, su historia y su impresionante impacto visual.

Según el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS), unas 20,000 piezas con este defecto llegaron a circular antes de que la Casa de la Moneda detectara el problema. Retirarlas habría sido costoso e impráctico, así que simplemente las dejaron en el mercado. Muchas terminaron en máquinas expendedoras de cigarrillos —una práctica común en los años 50—, donde se usaban para completar el cambio. Así, sin saberlo, miles de personas tuvieron entre sus manos una futura reliquia.

LOS PRECIOS QUE PUEDE ALCANZAR ESTE CENTAVO DE 1955

Hoy, encontrar uno de estos centavos en circulación es casi un milagro. Pero si alguna vez lo haces, podrías tener una pequeña fortuna en la palma de la mano. De acuerdo con el portal especializado USA Coin Book, un ejemplar en estado promedio puede valer alrededor de US$1,000, mientras que las piezas sin circular —es decir, en perfecto estado, como recién acuñadas— pueden superar los US$32,000, e incluso llegar a los US$60,000 en condiciones excepcionales de conservación.

Los coleccionistas clasifican estas monedas según su estado: desde “Fair” (aceptable), con desgaste notable, hasta “Mint State” (sin circular), donde los detalles permanecen intactos y brillantes. Cuanto mejor conservada esté la pieza, mayor será su valor. Las más deseadas son las de grado MS-65 o superior, consideradas auténticas joyas de museo por su perfección y escasez.

En definitiva, el centavo de Lincoln de 1955 con doble troquel no es solo una moneda: es una historia accidental convertida en tesoro. Un recordatorio de que incluso los errores pueden volverse legendarios, y que en el mundo de la numismática, una simple falla de fábrica puede transformar un centavo en una fortuna.

