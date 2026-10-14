A partir de 2027, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) aportará hasta el 50% del dinero que una persona ahorre para su jubilación, con un máximo de US$1,000 al año. Se trata del programa Saver’s Match, una nueva ayuda federal diseñada para apoyar a trabajadores con ingresos bajos y moderados y fomentar que más personas puedan preparar su futuro financiero. ¿Cómo funciona, qué requisitos debes cumplir y quiénes pueden calificar? A continuación, te lo contamos.

El beneficio está dirigido a trabajadores de ingresos bajos y moderados (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

¿QUÉ ES Y CÓMO FUNCIONARÁ SAVER’S MATCH?

El Saver’s Match será un nuevo aporte federal para ayudar a personas de ingresos bajos y moderados a ahorrar para su jubilación. Comenzará a aplicarse a los aportes hechos en 2027 y podrá dar hasta US$1,000 por persona al año, depositados directamente en una cuenta de retiro elegible.

Si alguien es elegible y contribuye a un plan de jubilación o cuenta de plan individual de ahorro para la jubilación (IRA, por sus siglas en inglés) para 2027:

Puede reclamar el Saver’s Match cuando presente su declaración de impuestos federales de 2027 en 2028.

cuando presente su declaración de impuestos federales de 2027 en 2028. “El gobierno federal aportará una cantidad equivalente de hasta el 50% de lo que usted contribuya, con un máximo de US$1,000 por persona al año. El dinero se depositará directamente en la cuenta de jubilación que usted designe. En el caso de las parejas casadas que presentan una declaración conjunta, cada cónyuge puede recibir su propio aporte equivalente. Los fondos irán a un plan de jubilación o una IRA y crecerán junto con sus propias contribuciones”, se lee en el sitio web de IRS.

IMPORTANTE. No es un reembolso ni un crédito para reducir los impuestos que debes pagar: el dinero irá directamente a tu plan de jubilación o IRA y crecerá junto con tus propios ahorros.

Saver’s Match es el programa federal que duplicará parte de tus ahorros para el retiro (Foto: Kayla Bartkowski / Getty Images vía AFP)

¿QUIÉN PUEDE CALIFICAR?

Para que alguien califique debe cumplir todos estos requisitos:

Tener al menos 18 años al terminar el año tributario.

Hacer aportes a una cuenta de jubilación elegible; no existe un aporte mínimo para poder participar.

No figurar como dependiente en la declaración de impuestos de otra persona.

Ser residente de Estados Unidos para fines fiscales; en general, los no residentes no califican.

Tener ingresos dentro de los límites establecidos según tu estado civil en la declaración de impuestos.

No ser estudiante bajo la definición fiscal federal.

El estudiante es una persona física que, durante cada uno de cinco meses del año calendario en el que comienza el año tributario: (1) está inscrito a tiempo completo en una escuela que tiene un personal docente regular, un programa de estudios y un cuerpo de estudiantes que asisten regularmente, o (2) participa a tiempo completo en un curso de capacitación agrícola impartido por un representante acreditado de una institución educativa descrita en la cláusula (1), o por un estado o una subdivisión política de un gobierno estatal, de condado o local.

LÍMITES DE INGRESOS 2027

El porcentaje que recibas depende de tu ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) y de cómo presentes tu declaración. El aporte completo es de 50%; luego disminuye gradualmente hasta llegar a cero.

Estado civil al declarar Recibe el 50% completo Recibe un aporte parcial No recibe aporte Casado que declara en conjunto o cónyuge sobreviviente calificado Hasta US$41,000 US$41,001 a US$70,999 US$71,000 o más Cabeza de familia Hasta US$30,750 US$30,751 a US$53,249 US$53,250 o más Soltero, o casado que declara por separado Hasta US$20,500 US$20,501 a US$35,499 US$35,500 o más

Estos límites de ingresos se ajustarán a la inflación en los años posteriores a 2027.

¿CÓMO PREPARARSE PARA EL SAVER’S MATCH?

“No es necesario hacer nada en 2026. El Saver’s Match se aplica a las contribuciones de jubilación que hará a partir de 2027”, precisa IRS.

Cuando llegue 2027, sigue estos pasos:

Si ya aportas a un plan de jubilación elegible o tienes una cuenta IRA tradicional o Roth, puedes comenzar o continuar haciendo contribuciones. Entre los planes que califican se encuentran el 401(k), 403(b) y el 457(b) gubernamental. No existe un monto mínimo de aporte para acceder al Saver’s Match.

Si no aportas a un plan de jubilación elegible ni tienes una IRA tradicional o Roth, puede abrir una nueva cuenta IRA. A partir de 2027, el sitio web TrumpIRA.gov incluirá una lista, en inglés, de instituciones financieras que ofrecen estas cuentas, aceptan los aportes del Saver’s Match y cumplen otros requisitos.

y cumplen otros requisitos. También es importante guardar los comprobantes de todas tus contribuciones.

En 2028, puedes reclamar el Saver’s Match presentando el Formulario 8880-A con tu declaración de impuestos federal de 2027.

Ten en cuenta que estos fondos son para el retiro: sacar dinero antes de los 59 años y medio puede implicar impuestos y restricciones adicionales.

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