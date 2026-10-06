La nueva aplicación del IRS reemplaza a IRS2Go y amplía las opciones para que los contribuyentes consulten información tributaria y realicen gestiones desde el celular (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
La nueva aplicación del IRS reemplaza a IRS2Go y amplía las opciones para que los contribuyentes consulten información tributaria y realicen gestiones desde el celular (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)
Judith Vicente
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Si usabas IRS2Go, la antigua aplicación móvil oficial del , hay una novedad importante: lanzó una nueva app que reemplaza a la anterior y amplía sus servicios digitales. La actualización forma parte del esfuerzo del IRS por facilitar el acceso de los contribuyentes a información y gestiones tributarias desde sus dispositivos móviles, con mayores opciones de consulta y seguridad. ¿Cómo funciona esta aplicación y qué servicios ofrece desde el celular? A continuación, te lo explicamos.

Cabe precisar que, durante más de una década, IRS2Go ayudó a los contribuyentes a consultar el estado de sus reembolsos y a encontrar recursos gratuitos para la presentación de declaraciones. La nueva aplicación del se basa en esta experiencia y añade un conjunto más amplio de funciones seguras y específicas para cada cuenta.

¿Usabas IRS2Go? Esto cambia con la nueva app oficial del IRS y sus funciones desde el celular (Foto: Kayla Bartkowski / Getty Images vía AFP)
¿Usabas IRS2Go? Esto cambia con la nueva app oficial del IRS y sus funciones desde el celular (Foto: Kayla Bartkowski / Getty Images vía AFP)

¿CÓMO FUNCIONA LA NUEVA APLICACIÓN MÓVIL DEL IRS?

Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS, señaló que la nueva aplicación busca acercar más servicios de la agencia a los contribuyentes y facilitar su acceso desde el lugar que prefieran, ya sea en casa o fuera de ella. También afirmó que esta herramienta forma parte de la estrategia digital del para ofrecer una experiencia más sencilla y uniforme en todas sus plataformas.

Así puedes usar la nueva app móvil del IRS:

1. , publicada por el Internal Revenue Service, en la tienda de aplicaciones de tu teléfono. También puedes ingresar a IRS.gov/app para acceder a los enlaces oficiales de descarga.

2. Si ya usabas IRS2Go, no necesitas instalar otra aplicación: la actualización convierte la app anterior en la nueva aplicación del IRS.

3. Puedes utilizar funciones básicas sin iniciar sesión, como consultar el estado de tu reembolso, realizar ciertos pagos y buscar ayuda gratuita para preparar la declaración de impuestos.

4. Para acceder a tu información personal, elige la opción de iniciar sesión y usa tu cuenta de ID.me, la misma verificación de identidad de la cuenta individual en línea del IRS. Si todavía no tienes una, sigue las indicaciones para crearla y validarla.irs+2

¿QUÉ SERVICIOS OFRECE?

Desde ahora los contribuyentes pueden iniciar sesión de forma segura en la aplicación oficial del y acceder a información seleccionada de su cuenta y a opciones de autoservicio, entre las que se incluyen:

  • Consultar el estado del reembolso y de la devolución modificada.
  • Ver información de saldo disponible.
  • Realizar pagos y revisar la actividad de pago.
  • Ver avisos y cartas seleccionados.
  • Acceder a los registros y transcripciones fiscales disponibles.
  • Gestionar ciertas preferencias de perfil y comunicación
  • Acceder a un PIN de protección de identidad (PIN IP)

“Esto es solo el principio: el IRS seguirá ampliando la aplicación con nuevas funciones y servicios con el tiempo”, .

Sin iniciar sesiónCon inicio de sesión
Consultar el estado del reembolsoVer saldo tributario disponible
Hacer ciertos pagos como invitadoRealizar pagos y revisar el historial
Buscar asistencia gratuita para declarar impuestosConsultar el estado de reembolsos y declaraciones enmendadas
Recibir consejos y noticias tributariasVer determinados avisos y cartas del IRS
Descargar registros y transcripciones tributarias
Gestionar ciertas preferencias de perfil y comunicaciones
Obtener el PIN de Protección de Identidad (IP PIN)

IMPORTANTE: la app no reemplaza el sitio IRS.gov; por lo tanto, el portal web seguirá concentrando formularios, información y otros servicios tributarios que quizá no estén disponibles desde el teléfono.

TABLA COMPARATIVA CON IRS2GO

FunciónIRS2GoNueva aplicación IRS
Estado del reembolsoSí, también permite consultar reembolsos de declaraciones enmendadas
Saldo de impuestos adeudadosNo era una función principalSí, muestra información de saldos disponibles
Hacer pagos
Historial de pagosLimitadoSí, permite revisar la actividad de pagos
Avisos y cartas del IRSNoSí, permite ver determinados avisos y cartas
Registros y transcripciones tributariasNoSí, ofrece acceso a registros y transcripciones disponibles
IP PINNoSí, permite consultar el PIN de Protección de Identidad
Preferencias de perfil y comunicacionesNoSí, permite administrar algunas preferencias
Recursos para declarar impuestos gratisSí, la función se mantiene
Noticias y consejos tributarios
Inicio de sesión seguroFunciones básicas sin acceso amplio a datos de cuentaSí, con acceso a funciones seleccionadas de la cuenta individual del IRS
DisponibilidadFue reemplazadaGratis en App Store y Google Play, en inglés y español

La principal diferencia es que la nueva aplicación IRS conserva las funciones de IRS2Go, como revisar reembolsos y hacer pagos, pero añade acceso seguro a información personal tributaria, avisos, transcripciones y el IP PIN. Si ya tenías IRS2Go, la actualización puede convertirla automáticamente en la nueva app del IRS.

SOBRE EL AUTOR

Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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