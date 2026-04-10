El precio del dólar cerró hoy en S/3,3950, según el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda avanzó 160 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3790, informó Renta4 SAB.

Gianina Villavicencio, gerente de intermediación de Divisas en Renta4 SAB, explicó que durante la jornada se observó flujo two-way principalmente de corporativos locales, llevando a la moneda a un precio mínimo de S/3,3790 y máximo de S/3,3950.

Además, en el mercado se negociaron US$211.8 millones a un precio promedio de S/3,3857. Asimismo, hubo vencimiento de Swaps Cambiarios Venta por S/293.7 millones.

A nivel global el dólar retrocede al término de una semana marcada por el alto al fuego de dos semanas acordado por Estados Unidos e Irán y las negociaciones entre representantes de ambos países en Islamabad.

En EE.UU., el Índice de Precios de Consumo (IPC) subió el 0,9% en marzo, y situó la inflación interanual en el 3,3%, la tasa más alta desde mayo de 2024. Finalmente, el DXY cotizó en 98.47 (-0,12%).