Resumen

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El dólar avanzó 160 puntos con respecto al cierre del día de ayer. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
El dólar avanzó 160 puntos con respecto al cierre del día de ayer. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)
Por Redacción EC

El precio del dólar cerró hoy en S/3,3950, según el Banco Central de Reserva (BCR). La moneda avanzó 160 puntos con respecto al cierre del día de ayer que se situó en S/3,3790, informó Renta4 SAB.

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