Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Indecopi precisó que los productos que distinguirá “MCOIL’S”, aceites y grasas comestibles, tienen distinta naturaleza y finalidad frente a los servicios asociados a McDonald’s. Foto: Indecopi.
Indecopi precisó que los productos que distinguirá “MCOIL’S”, aceites y grasas comestibles, tienen distinta naturaleza y finalidad frente a los servicios asociados a McDonald’s. Foto: Indecopi.
Por Redacción EC

En segunda instancia administrativa, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de Indecopi confirmó el registro de la marca peruana “MCOIL’S”, solicitada por la empresa Oil Market Recycling E.I.R.L., al determinar que no genera riesgo de confusión con la marca de la cadena mundial de hamburguesas McDonald’s Corporation, pese a la oposición que presentaron.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.