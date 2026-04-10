En segunda instancia administrativa, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual de Indecopi confirmó el registro de la marca peruana “MCOIL’S”, solicitada por la empresa Oil Market Recycling E.I.R.L., al determinar que no genera riesgo de confusión con la marca de la cadena mundial de hamburguesas McDonald’s Corporation, pese a la oposición que presentaron.

El caso se originó cuando la empresa peruana solicitó registrar este signo para distinguir aceites y grasas de uso alimenticio. Frente a ello, la empresa estadounidense sostuvo que el uso del prefijo “MC” podía inducir a error a los consumidores o implicar un aprovechamiento indebido de su prestigio en el mercado.

No obstante, la Sala de Indecopi concluyó que el elemento “MC” es de uso común en el mercado y no resulta suficiente, por sí solo, para generar semejanza entre marcas. Además, tras el análisis comparativo, se determinó que los signos en conflicto presentan diferencias relevantes en su conjunto.

Asimismo, la autoridad precisó que los productos que distinguirá “MCOIL’S”, aceites y grasas comestibles, tienen distinta naturaleza y finalidad frente a los servicios asociados a restaurantes que identifica la marca McDonald’s, lo que reduce la posibilidad de confusión en el público consumidor.

En ese sentido, Indecopi concluyó que no existe riesgo de confusión, asociación ni aprovechamiento indebido del prestigio de la marca opositora, por lo que declaró infundada la oposición y confirmó el registro de la marca peruana.