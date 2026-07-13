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Ataques de Estados Unidos contra instalaciones militares de Irán el 13 de julio del 2026. (AFP).
Ataques de Estados Unidos contra instalaciones militares de Irán el 13 de julio del 2026. (AFP).
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Por Agencia AFP

Medio Oriente se vio sacudido por bombardeos de Estados Unidos e Irán de una magnitud sin precedentes desde el alto el fuego alcanzado en abril, una situación que ha hecho saltar por los aires el protocolo de acuerdo para poner fin a las hostilidades.

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