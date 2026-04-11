El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Rodolfo Acuña, estimó que la economía peruana alcanzaría un crecimiento de 3,2% al cierre del 2026.

En entrevista con El Peruano, el ministro consideró que la cifra es alcanzable, además de ser una estimación que coincide con la del Banco Central de Reserva del Perú (BCR).

Como sostuvo el ministro, los indicadores adelantados de enero y febrero han mostrado saldos positivos en inversión privada y consumo.

De acuerdo con el MEF, se estima un crecimiento de 4,4% este año.

Asimismo, sostuvo que los sectores que tienen un mayor impulso a la economía son construcción, minería y servicios. Sostuvo que también el sector público brinda un dinamismo a la economía, aunque precisó que se debe imperar la prudencia a fin de no generar desbalances.

Por otro lado, sostuvo que es factible llegar a un déficit fiscal de 1,8% del PBI, pero ello exige una priorización, organización y ejecución con mayor eficiencia. Agregó que se trata de invertir de forma adecuada en el margen disponible.

Respecto a los impactos que puede tener el conflicto en Medio Oriente, Acuña señaló que se están monitoreando los riesgos externos con la coordinación de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional para tener propuestas de solución.

“Se formaron mesas de trabajo con varios sectores para tener líneas de acción y ayudar a que el impacto externo sea absorbido. Estamos evaluando temas de transportistas y sector agrario; dejaremos líneas encaminadas para encontrar soluciones de corto y largo plazo”, indicó.

Sobre el Marco Macroeconómico Multianual, sostuvo que la actualización del documento se publicará este mes.