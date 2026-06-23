Un 24 de junio, pero de 2021, se desploma en mitad de la noche un edificio de apartamentos en Surfside, Miami, falleciendo 98 personas.

OTRAS EFEMÉRIDES

1509.- Catalina de Aragón, hija de los Reyes Católicos españoles y primera esposa de Enrique VIII, es coronada reina de Inglaterra.

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1571.- Fundación de la ciudad de Manila por el almirante español Miguel López de Legazpi.

1717.- La primera Gran Logia Masónica se funda en Inglaterra.

1821.- Venezuela logra su independencia tras la Batalla de Carabobo, donde fuerzas independentistas mandadas por Bolívar derrotan al Ejército español.

1859.- Batalla de Solferino (Italia), con la derrota de los austriacos al mando de Francisco José I frente a los ejércitos de Napoleón III de Francia.

1901.- Picasso expone por primera vez en la galería Ambroise Vollard, su debut en París.

1932.- Golpe de Estado militar en Siam (actual Tailandia), que acaba con la monarquía absoluta.

1935.- Muere el cantante de tangos Carlos Gardel y su letrista Alfredo Le Pera, tras el choque de dos aviones en el aeropuerto de Las Playas, en Medellín (Colombia).

1950.- Inauguración del Estadio Municipal de Río de Janeiro, Maracaná, durante el Mundial de Fútbol de Brasil.

1960.- Joseph Kasavubu, nombrado primer presidente del Congo independiente.

2005.- Se lanza la red social Yahoo! 360º, que cerraría en 2009.

2010.- Julia Gillard, primera mujer en asumir el Gobierno de Australia.

.- El tenista estadounidense John Isner gana en Wimbledon al francés Nicolás Mahut, tras 11 horas, 6 minutos y 23 segundos de juego, el partido de tenis más largo (entre el 22 y 24 de junio).

2016.- David Cameron dimite como primer ministro del Reino Unido tras el triunfo del ‘brexit’.

2019.- Los hermanos equilibristas Nik y Lijana Wallenda cruzan la neoyorquina plaza de Times Square caminando por un cable situado a unos 25 pisos de altura.

2022.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló la sentencia ‘Roe contra Wade’ (1973), poniendo fin a la protección constitucional federal del derecho al aborto.

NACIMIENTOS

1908.- Hugo Distler, compositor alemán.

1911.- Ernesto Sábato, escritor argentino.

.- Juan Manuel Fangio, piloto de automovilismo argentino.

1927.- Martin Lewis Perl, físico estadounidense, Premio Nobel por la partícula subatómica tauón.

1941.- Julia Kristeva, psicoanalista y escritora de origen búlgaro.

1977.- Nina Zhivanevskaya, nadadora rusa nacionalizada española.

1984.- Javier Ambrossi, director español, del dúo ‘Los Javis’.

1987.- Leo Messi, futbolista argentino.

DEFUNCIONES

1519.- Lucrecia Borgia, princesa italiana.

1908.- Grover Cleveland, expresidente de los EE.UU.

1935.- Carlos Gardel, cantante y actor uruguayo, nacionalizado argentino, leyenda del tango.

1960.- Rafael Zabaleta, pintor español.

2000.- Rodrigo Alejandro Bueno, ‘potro Rodrigo’, cantante argentino.

.- David Tomlinson, actor británico, padre de familia en ‘Mary Poppins’ (1964).

2012.- ‘Solitario George’ (102 años), último ejemplar de la tortuga gigante de la especie Chelonoidis abingdonii.

2014.- Eli Wallach, actor estadounidense.

2018.- David Goldblatt, fotógrafo sudafricano.

2021.- Benigno Aquino, expresidente de Filipinas.

2024.- Shifty Shellshock, músico estadounidense y líder de la banda Crazy Town.

2025.- Álvaro Vitali, actor cómico italiano.

.- Clark Olofsson, criminal sueco que dio nombre al ‘síndrome de Estocolmo’.

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El líder norcoreano, Kim Jong-un, reafirmó el desarrollo de sus fuerzas nucleares ante lo que calificó como un "uso indiscriminado de la fuerza" por parte de Estados Unidos, así como por el conflicto en Oriente Medio, durante una sesión clave en la que también ordenó acelerar la construcción armamentística. (EFE)

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