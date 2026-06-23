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Resumen

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El personal de rescate trabaja entre los escombros en Champlain Towers South Condo, el viernes 25 de junio de 2021, en Surfside. (Foto: AP/Gerald Herbert)
El personal de rescate trabaja entre los escombros en Champlain Towers South Condo, el viernes 25 de junio de 2021, en Surfside. (Foto: AP/Gerald Herbert)
/ Gerald Herbert
Por Agencia EFE

Un 24 de junio, pero de 2021, se desploma en mitad de la noche un edificio de apartamentos en Surfside, Miami, falleciendo 98 personas.

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