Desde el pasado 6 de mayo, la poderosa Central Obrera Boliviana (COB), otros sindicatos y campesinos de La Paz bloquearon y paralizaron las carreteras en numerosos puntos del país. Las primeras movilizaciones estuvieron centradas en demandas económicas y sectoriales. También rechazaban las medidas dictadas por el nuevo Gobierno para enfrentar la crisis y repudiaban la venta de combustible en mal estado.

Posteriormente, el expresidente Evo Morales se sumó a la protesta desde su bastión en el departamento de Cochabamba para exigir la renuncia del presidente. Su apuesta fue transformar el descontento social contra Rodrigo Paz en una ofensiva política que exigía la salida del mandatario y la convocatoria a elecciones anticipadas.

Una mujer quechua camina frente a vehículos de una caravana de transportistas que exigen el levantamiento de los bloqueos de carreteras en Cochabamba, Bolivia. (EFE/Jorge Ábrego). / JORGE ÁBREGO

Pero el pasado sábado, Rodrigo Paz decretó el estado de excepción en Bolivia con el objetivo de despejar todos los bloqueos de carreteras. La medida habilitaba el despliegue de las Fuerzas Armadas para recuperar la transitabilidad de las vías. El gobierno tomó esta decisión después de negociar y alcanzar un acuerdo el viernes con la COB, que anunció el levantamiento de sus medidas de presión y dejó aislados a los sectores que mantenían los bloqueos, entre ellos Evo Morales.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz (izq), durante la firma de un acuerdo para "pacificar" el país tras siete semanas de conflicto, junto al dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo. (EFE/ Presidencia de Bolivia). / Presidencia de Bolivia

La aplicación del estado de excepción no derivó en el escenario que muchos temían. El despliegue de los militares para recuperar las carreteras no provocó un derramamiento de sangre ni una escalada de violencia.

Finalmente, el lunes los seguidores de Morales agrupados en las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba anunciaron un “cuarto intermedio” o pausa en sus movilizaciones.

El dirigente Isidro Auca cuestionó el acuerdo firmado entre el Gobierno y el máximo dirigente de la COB, Mario Argollo, a quien acusó de haberse “vendido” y haber “traicionado” a los sindicatos, de acuerdo con un reporte de EFE.

El dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, habla durante una rueda de prensa tras una reunión con el presidente Rodrigo Paz. (EFE/Luis Gandarillas).

Mientras que Morales sostuvo que “por ahora es un cuarto intermedio”, pero que no significa que se rindieron y ratificó sus acusaciones de que supuestamente Paz está “entregando” los recursos naturales del país a las “transnacionales” y que hará subir los costes de servicios básicos y del combustible.

En el balance, los bloqueos provocaron desabastecimiento de alimentos, combustibles y oxígeno medicinal en algunas ciudades. También hubo 16 muertos, 13 de ellos por falta de atención médica oportuna por los cortes de carreteras. Las pérdidas económicas sumaron más de 3.000 millones de dólares.

Un estado de excepción sin violencia

Integrantes del Ejercito de Bolivia despejan una vía durante un operativo de desbloqueo en Sayari. (EFE/Jorge Ábrego). / JORGE ABREGO

Para el analista político boliviano Ricardo Calla Ortega, el desenlace del conflicto no fue casual: respondió a una estrategia de negociación que terminó desgastando a los sectores más radicales y dejando a Evo Morales políticamente aislado.

Uno de los aspectos más llamativos de la crisis fue que el estado de excepción decretado por Paz no derivó en los escenarios que muchos anticipaban.

“Ha sido un estado de excepción que ha resuelto el tema de los bloqueos con casi cero niveles de violencia”, dijo Calla a El Comercio.

Según el analista, la mayoría de los puntos de bloqueo fueron abandonados gradualmente y los movilizados se replegaron sin necesidad de una intervención militar de gran escala.

“Todos los bloqueos se han levantado sin que se haya disparado un solo tiro, sin que se haya disparado un solo balazo”, remarcó.

Para Calla, el resultado sorprendió incluso a observadores acostumbrados a que este tipo de conflictos terminen en enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La estrategia que desconcertó a los radicales

El presidente Rodrigo Paz firma el decreto que dispone el estado de excepción ante los persistentes bloqueos de carreteras en Bolivia. (EFE/Presidencia de Bolivia). / Presidencia de Bolivia

Cuando los bloqueos comenzaron a paralizar al país, varios sectores políticos presionaron al Gobierno para responder con un estado de sitio y una intervención militar inmediata. Sin embargo, Paz eligió una estrategia distinta: negociar por separado con cada sector movilizado para reducir la presión en las calles.

“El gobierno optó por negociar sector por sector, y ese fue un acierto muy importante”, afirmó Calla.

La administración de Paz abrió mesas de diálogo con maestros, cooperativistas mineros y otros grupos movilizados, atendiendo demandas específicas y desmontando gradualmente las reivindicaciones que habían alimentado las protestas.

Calla indicó que esta estrategia dejó expuestos a los sectores que ya no buscaban reivindicaciones concretas, sino solo la caída del Gobierno.

“Los sectores radicalizados tuvieron que dejar de lado las reivindicaciones y se lanzaron a fondo con lo que en realidad querían: un intento de derrocamiento para lograr la renuncia de Rodrigo Paz”, enfatizó.

Según Calla, la negativa del gobierno a responder con una represión masiva terminó frustrando los planes de quienes apostaban por una escalada del conflicto.

“La opción pacifista y negociadora desconcertó a los líderes. Empezaron a entrar en crisis. No sabían cómo radicalizar ya, no sabían cómo producir muertes”.

“Los líderes del conflicto estaban buscando muertes”

Integrantes del Ejercito de Bolivia custodian para evitar nuevos puntos de bloqueo en Parotani. (EFE/Jorge Ábrego).

Calla indicó que algunos grupos buscaban provocar una reacción de las fuerzas de seguridad para generar víctimas que desencadenaran una crisis política mayor.

“Estaban buscando víctimas propiciatorias para provocar una escalada del conflicto más violenta y más terrible. La estrategia era producir muertes en sus propias filas para provocar un desastre político en nuestro país”, sostuvo.

Para Calla, el hecho de que el Gobierno evitara caer en esa dinámica fue decisivo para el desenlace de la crisis.

¿Cómo Evo Morales terminó aislado?

Evo Morales y dirigentes de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba anuncian un "cuarto intermedio" en las protestas. (Captura de video).

Aunque Evo Morales intentó colocarse al frente de la protesta, Calla remarcó que el conflicto no nació en el evismo.

“El conflicto fue llevado adelante principalmente por sectores radicales antievistas del altiplano boliviano”, precisó.

Explicó que Morales intentó capitalizar una movilización que originalmente tenía otros liderazgos y otras demandas.

“Evo Morales trató de pescar en río revuelto”.

El problema para el exmandatario fue que, a medida que los acuerdos del gobierno desactivaban los bloqueos en el altiplano y otras regiones, su bastión en el Chapare quedó cada vez más solo.

“Al cancelarse los bloqueos, el único bloqueo que quedó fue el de Evo Morales en el trópico, muy aislado ya”, indicó.

La decisión de declarar un “cuarto intermedio” en las movilizaciones terminó reflejando, según el analista, la pérdida de capacidad de presión por parte de Morales.

El declive del liderazgo de Evo Morales

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, llega a un mitin en el Estadio Hugo Chávez en Chimoré, departamento de Cochabamba, el 19 de febrero de 2026. (Foto de David FLORES / AFP). / DAVID FLORES

Para Calla, lo ocurrido marca una nueva etapa en la trayectoria política de Morales.

“A nivel nacional hace mucho tiempo que Evo Morales ya no tenía capacidad de poner contra las cuerdas al Estado boliviano”, remarcó.

Sin embargo, considera que ahora también comienzan a aparecer señales de desgaste dentro de su principal bastión político en el Chapare, Cochabamba.

“Hoy te puedo decir con seguridad que la figura de Evo Morales ha empezado a declinar y ha empezado a caerse en el mismo Chapare”, sentenció.

El analista aseguró que sectores productivos y parte de las propias organizaciones locales han empezado a percibir al exmandatario como un obstáculo más que como un activo político.

“El repliegue de los bloqueos el lunes ha sido una muestra de una ya muy grande debilidad de Evo Morales, inclusive a nivel local”, insistió.

Rodrigo Paz sale fortalecido, pero enfrenta un desafío mayor

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, gesticula mientras habla durante una conferencia de prensa en el Palacio Quemado de La Paz el 20 de mayo de 2026. (Foto de AIZAR RALDES / AFP). / AIZAR RALDES

El balance político inmediato favorece al presidente boliviano.

“Rodrigo Paz ha salido con el prestigio muy bien puesto por haber resuelto el conflicto de los bloqueos sin que su gobierno hubiera producido muertes”, dijo Calla.

Para el analista, la población valora especialmente el fin de los bloqueos y que la crisis se haya cerrado sin un derramamiento de sangre.

Sin embargo, advirtió que la victoria política no elimina los problemas estructurales que enfrenta el país.

“No quiere decir que la siguiente etapa vaya a ser fácil para el gobierno de Rodrigo Paz”.

Calla precisó que Bolivia sigue enfrentando una severa crisis económica heredada, agravada por el impacto de los bloqueos y por factores internacionales como el aumento de los precios energéticos.

“El desafío del gobierno de Rodrigo Paz es lograr superar este contexto de crisis económica, lo que no va a ser fácil”, indicó.

Para el analista, el presidente sale fortalecido de la batalla política, pero ahora deberá demostrar que también puede gestionar una economía golpeada y construir las alianzas parlamentarias necesarias para sostener su gobierno en los próximos meses.