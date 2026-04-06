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Resumen

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La guerra en Irán impulsa los precios del petróleo y derivados. (Imagen: Andina)
La guerra en Irán impulsa los precios del petróleo y derivados. (Imagen: Andina)
Por Christian Silva

La cotización del barril de petróleo cerró al alza en un contexto de incertidumbre por el conflicto en el Medio Oriente y las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán.