La cotización del barril de petróleo cerró al alza en un contexto de incertidumbre por el conflicto en el Medio Oriente y las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra Irán.

Justamente, el barril de petróleo Brent subió 0,68% hasta los US$109,77 y el barril West Texas Intermediate (WTI) se elevó en 0,78%, cerrando en US$112,41. Este último marcador llegó a situarse en los US$114 durante la jornada.

Desde fines de marzo, la cotización del crudo venía en una tendencia creciente, superando la barrera de los US$100.

Incertidumbre

Arturo Vásquez, director de Investigación de Gerens, explicó que este alto precio del crudo ocurre en un contexto agudizado por el conflicto en Medio Oriente.

Justamente, Trump amplió hasta el martes por la noche su ultimátum a Irán para reabrir el Estrecho de Ormuz. “El país entero podría ser destruido en una noche y eso podría ser mañana por la noche”, expresó el mandatario en conferencia de prensa. Como se recuerda, por el Estrecho de Ormuz transita el 20% de la producción petrolera a nivel mundial.

Vásquez añade que las amenazas también comprenden un posible ataque de Estados Unidos e Israel a la infraestructura energética de Irán, como ya ha ocurrido en semanas anteriores.

“El tema no se va a solucionar en las próximas dos semanas. Por eso el precio del petróleo ha reaccionado, porque no se sabe lo que va a ocurrir, si va a escalar o si los buques petroleros van a pasar”, añadió.

A su vez, Eduardo Ramos, director en Óptima Energy Perú, señaló que la cotización del petróleo ha venido oscilando entre los US$100 y US$112 durante estos últimos días ante los mensajes disonantes de Trump respecto a finalizar el conflicto y sobre amenazar a Irán.

Por su parte, Erick García, exdirector general de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas (Minem), consideró que también hay una provocación para que se continúe con el conflicto.

“Están forzando hasta llegar a un límite y de hí van a buscar la solución. Si sigue cerrado el Estrecho de Ormuz, hay cálculos de que en dos semanas podría haber desabastecimiento en muchos países, sería muy fuerte en la economía mundial. Van a tener que solucionarlo, porque si no la OTAN va a tener que meterse y más países también”, sostuvo.

A ello se suma la decisión de un plan aprobado desde el Parlamento de Irán que establece un sistema de peajes para el paso por el Estrecho de Ormuz, decisión unilateral del país persa, comentó Vásquez.

¿El precio del petróleo puede continuar subiendo?

Vásquez señaló que existen bancos de inversión como JP Morgan que prevén un alza en el precio del petróleo si se agrava el conflicto en el Medio Oriente.

“Pienso que la situación de la guerra se va a recrudecer en la medida que Estados Unidos no alcance sus objetivos y uno de ellos es que el Estrecho de Ormuz tenga navegación libre”, consideró.

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Es así que, de acuerdo con JP Morgan, el jueves el barril de petróleo podría estar entre US$120 y US$130 con el flujo de comercio interrumpido en el Estrecho de Ormuz. Hay un riesgo de que se supere los US$150 por barril, si esta interrupción continúa para mediados de mayo.

Por otra parte, la aplicación de un peaje por Ormuz podría marcar la pauta de la tendencia del precio internacional de petróleo, indicó Ramos.

Además, apuntó que Larry Fink, CEO de BlackRock, había indicado a la BBC que se podría provocar una “recesión global” en caso el barril de petróleo llegue a los US$150.

“Es total incertidumbre para el mercado energético como para los mercados que se soportan de la energía”, comentó.

Por su parte, García consideró que se ha venido dando una mecánica de mensajes esperanzadores y amenazantes para que el precio del crudo disminuya y se eleve.

Si el precio llega a niveles por encima de los US$130, US$140 o US$150, eso generaría que diversos países tomen una postura frente al conflicto bélico en Medio Oriente, agregó.

Además, sostuvo que de haber un peaje en el Estrecho de Ormuz y se soluciona el conflicto, este pago adicional sería absorbido en el precio del crudo y por los usuarios finales.