Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

La economía peruana creció en el 2025 impulsada por la inversión privada y el consumo de los hogares. Por regiones, los resultados fueron mixtos: 21 de las 24 regiones crecieron, 12 se desaceleraron y tres mostraron caídas. Sostener el dinamismo en las regiones será clave para promover más empleo formal y reducir la pobreza, sobre todo en una coyuntura que presenta diversos riesgos.

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