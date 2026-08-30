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Resumen

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Sedapal. | Andina
Sedapal. | Andina
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

Los recientes aniegos en varios distritos del sur de Lima volvieron a evidenciar las deficiencias del sistema de agua y saneamiento de la capital. Tras la emergencia, el Ejecutivo anunció la reestructuración de Sedapal y ha incorporado una disposición en la solicitud de facultades. El reto va más allá de responder a este episodio: exige corregir problemas de gestión que limitan la mejora del servicio, además de impulsar una mayor participación de la inversión privada para el cierre de brechas.

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InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.