El empresario peruano Ramón Barúa (13 de julio de 1946) falleció este 4 de abril, según se conoció en las últimas horas. Fue CEO de Intercorp y una de las principales figuras en la gestión del grupo empresarial.

Ingeniero industrial formado en la Universidad Nacional de Ingeniería, Barúa inició su trayectoria en COSAPI, donde trabajó entre 1970 y 1988, y ocupó cargos como gerente comercial, gerente de la División de Bienes Raíces y gerente corporativo. Posteriormente, fue gerente general de Perubar S.A. y de AFP Horizonte.

Desarrolló gran parte de su carrera en Intercorp, donde ocupó diversos cargos ejecutivos y de dirección, y participó en la expansión del grupo en sectores como banca, retail, educación y servicios.

Además, integró el directorio de diversas empresas, entre ellas Interbank, InRetail Pharma, Supermercados Peruanos, Tiendas Peruanas, Homecenters Peruanos, Real Plaza, Universidad Tecnológica del Perú, Financiera OH! S.A. e Interseguro.

Asimismo, fue director de Intercorp Financial Services entre 1998 y 2019 y director ejecutivo de Intercorp Perú. En los últimos años, continuó participando en directorios y actividades empresariales.

Su fallecimiento marca la partida de un ejecutivo vinculado al desarrollo de uno de los principales grupos empresariales del país.