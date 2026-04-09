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Resumen

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Ramón Barúa Alzamora, director de empresas del Grupo Intercorp.
Ramón Barúa Alzamora, director de empresas del Grupo Intercorp.
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Por Luis Felipe Castellanos

Hay personas que dejan huella por lo que logran.Y hay otras, muy pocas, que dejan huella por cómo lo logran. Ramón Barúa Alzamora fue, sin duda, de las segundas.

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OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.