Un empresario argentino reveló cómo una firma deportiva latinoamericana logró abrirse paso en un mercado dominado por las grandes multinacionales del sector. En lugar de apostar por figuras consagradas, la compañía decidió respaldar al arquero caboverdiano Vozinha cuando todavía no contaba con reconocimiento internacional. La estrategia buscaba diferenciarse de las marcas tradicionales que concentraban a las principales estrellas del fútbol. Esa decisión terminó convirtiéndose en una de las apuestas más representativas de la empresa. El fundador de la marca explicó que eligieron apoyar a un futbolista con perfil de “underdog”, convencidos de que su historia reflejaba los valores que buscaban transmitir. En declaraciones a La Nación, señaló que las grandes figuras ya estaban vinculadas a las compañías más poderosas de la industria. Por ello, consideró que Senda Athletics debía identificarse con un deportista que luchara por abrirse camino. La apuesta, aseguró, respondía más a una filosofía de marca que a una estrategia comercial convencional.

¿Cómo se llama este empresario argentino que apostó por el arquero caboverdiano Vozinha en el Mundial?

Santiago Halty, empresario argentino y creador de Senda Athletics, apostó por un modelo de negocio diferente al de las grandes potencias de la industria deportiva. Sin contar con los recursos económicos de marcas como Nike, Adidas o Puma, impulsó una empresa basada en el comercio justo y la sostenibilidad. Esa filosofía permitió que la firma ganara reconocimiento internacional de manera progresiva. El punto de mayor visibilidad llegó durante el Mundial 2026 gracias a la actuación del arquero caboverdiano Vozinha. Las destacadas intervenciones del guardameta, especialmente en el histórico encuentro frente a España, proyectaron la marca hacia una audiencia global. Halty explicó que la elección de Vozinha nunca respondió únicamente a su rendimiento deportivo, sino a los principios que representaba. Según afirmó, el arquero encarnaba valores como la esperanza, la perseverancia y la convicción de que los desafíos más difíciles también pueden superarse. Para el empresario, esos ideales son la verdadera identidad de Senda Athletics.

Conoce el camino que este empresario argentino tomó para triunfar cuando fundó dicha marca de fútbol

La historia de Santiago Halty está marcada por el esfuerzo y la perseverancia. El empresario argentino llegó a Estados Unidos en 2001, tras la muerte de su padre, y afrontó años de grandes dificultades mientras estudiaba Economía en la Universidad de California en San Diego. Para sostenerse, trabajó como lavaplatos y encargado de estacionamientos, e incluso pasó cerca de un año durmiendo en su automóvil con el objetivo de costear sus estudios. Más adelante, complementó su formación académica con becas internacionales en Shanghái y París.

Con esa experiencia como impulso, Halty fundó Senda Athletics en 2010 con la intención de combinar la industria del fútbol con los principios del comercio justo. La empresa comenzó fabricando balones y, con el paso del tiempo, amplió su oferta hacia calcetines técnicos y calzado deportivo, posicionándose como una marca de referencia en el futsal. El emprendedor sostiene que una compañía latinoamericana puede competir de igual a igual con las grandes multinacionales del sector. Su objetivo, según ha manifestado, es convertir a Senda Athletics en una de las diez marcas deportivas más importantes del mundo.

¿Cuál fue la estrategia comercial que usó Senda Athletics para hacer conocido su marca al mundo deportivo?

La estrategia de Senda Athletics se centró en identificar oportunidades donde las grandes marcas no ponían su atención. En 2024, la empresa aprovechó la visita de Newell’s a Miami para probar sus botines con Ian Glavinovich y Augusto Schott, reforzando así el desarrollo de sus productos. Ese enfoque cercano también le permitió sumar como patrocinados al arquero Maxime Crépeau y vestir a futbolistas de renombre como Alexis Mac Allister, Thiago Almada y Giuliano Simeone. La compañía convirtió la flexibilidad y el contacto directo en una de sus principales fortalezas.

Santiago Halty explicó que el tamaño de la empresa le permite mantener una relación personal con los deportistas que representa. Según señaló, suele viajar para reunirse con ellos, escuchar sus opiniones y responder con rapidez a sus necesidades. Esa filosofía también llevó a Senda Athletics a apostar por selecciones emergentes en lugar de concentrarse en las grandes figuras del fútbol mundial. Fue así como la marca estableció contacto con los jugadores de Cabo Verde a través de las redes sociales, al identificar en ellos el espíritu de superación y resiliencia que buscaba transmitir.

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