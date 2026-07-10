Por Redacción EC

Un empresario argentino reveló cómo una firma deportiva latinoamericana logró abrirse paso en un mercado dominado por las grandes multinacionales del sector. En lugar de apostar por figuras consagradas, la compañía decidió respaldar al arquero caboverdiano Vozinha cuando todavía no contaba con reconocimiento internacional. La estrategia buscaba diferenciarse de las marcas tradicionales que concentraban a las principales estrellas del fútbol. Esa decisión terminó convirtiéndose en una de las apuestas más representativas de la empresa. El fundador de la marca explicó que eligieron apoyar a un futbolista con perfil de “underdog”, convencidos de que su historia reflejaba los valores que buscaban transmitir. En declaraciones a La Nación, señaló que las grandes figuras ya estaban vinculadas a las compañías más poderosas de la industria. Por ello, consideró que Senda Athletics debía identificarse con un deportista que luchara por abrirse camino. La apuesta, aseguró, respondía más a una filosofía de marca que a una estrategia comercial convencional.