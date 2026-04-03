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La situación financiera de la concesión de peajes en la capital abre un nuevo frente para la Municipalidad Metropolitana de Lima.| Foto: Anthony Niño de Guzmán/@photo.gec
La situación financiera de la concesión de peajes en la capital abre un nuevo frente para la Municipalidad Metropolitana de Lima.| Foto: Anthony Niño de Guzmán/@photo.gec
/ NUCLEO-FOTOGRAFIA > ANTHONY NINO DE GUZMAN
Por Redacción EC

La situación financiera de la concesión de peajes en la capital abre un nuevo frente para la Municipalidad Metropolitana de Lima. La empresa Rutas de Lima, encargada de la operación de importantes vías concesionadas, fue declarada en ‘default’ tras incumplir obligaciones por alrededor de US$500 millones, según informó S&P Global Ratings.

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