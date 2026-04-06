Desde el 29 de marzo entraron en vigencia cuatro cancelaciones de rutas internacionales desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH): Lima–Orlando, Lima–Curazao, Lima–Florianópolis y Lima–Tucumán, todas operadas por Latam Airlines Perú. Las cancelaciones se suman a la de Lima–La Habana, efectiva desde el 07 de marzo, y anticipan la de Lima–Cancún (SKY Airline Perú) a partir de este miércoles 31.

A ellas se agregan dos rutas que estaban previstas para lanzarse en el primer trimestre del año –Lima–Guatemala y Lima–Belo Horizonte– y que también se anularon. La causa de todas estas cancelaciones: el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional, vigente desde el 07 de diciembre de 2025.

El balance acumulado desde que Lima Airport Partners (LAP) inició el cobro de esta tarifa es de ocho rutas internacionales canceladas en el Jorge Chávez. Para la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional del Perú (AETAI), este resultado confirma lo que la industria advirtió antes de que el cobro entrará en vigor: penalizar al pasajero en conexión destruye la lógica del hub.

AETAI explicó que el cobro de US$11,86 por tramo, equivalente a casi US$25 en ida y vuelta, convierte al Jorge Chávez en el aeropuerto más caro de la región para pasajeros en transferencia. Una tarifa adicional sin equivalencia en Bogotá, Panamá, Ciudad de México, Santiago ni Buenos Aires, ciudades que compiten con Lima por la competitividad aérea en Latinoamérica.

Según proyecciones de la industria, de mantenerse la TUUA de transferencia internacional, el crecimiento anual de pasajeros internacionales en Lima se limitará a entre 0% y 3% hasta 2041. Sin la tarifa, la proyección es del 9%. La diferencia acumulada al 2041 equivale a 29,5 millones de pasajeros por tramo. Por otro lado, las aerolíneas que hoy reciben flota nueva asignan esos aviones a mercados competitivos: si Lima pierde esa ventana de inversión, no la recuperará en el corto plazo.

Cabe precisar que el MTC confirmó que la Adenda 9 al Contrato de Concesión –prevista para ser suscrita con LAP en mayo– solo contempla la eliminación de la TUUA de transferencia nacional. La tarifa internacional, que está generando las cancelaciones de rutas y el redireccionamiento del tráfico, quedará fuera del acuerdo. El MTC ha condicionado cualquier decisión sobre ella a los resultados de un estudio econométrico que desarrolla el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con un cronograma que se extiende hasta mayo.

En ese sentido, la AETAI consideró que la Adenda 9 al Contrato de Concesión, prevista para ser suscrita con LAP en mayo, solo contempla la eliminación de la TUUA de transferencia nacional. “La tarifa internacional, que está generando las cancelaciones de rutas y el redireccionamiento del tráfico, quedará fuera del acuerdo. El MTC ha condicionado cualquier decisión sobre ella a los resultados de un estudio econométrico que desarrolla el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), con un cronograma que se extiende hasta mayo”, señaló.

El problema tiene también una dimensión jurídica sin resolver. Proturismo presentó una demanda de amparo contra el Ositran, MTC y LAP solicitando la anulación de la Sexta Adenda al contrato de concesión, suscrita en 2013 entre el MTC y LAP, que dio origen a la TUUA de transferencia sin ningún análisis de impacto, y la resolución de Ositran que fijó los montos de la tarifa. Sin embargo, hace unas semanas el Noveno Juzgado Constitucional de Lima declaró la demanda improcedente, optando por pronunciarse sobre la forma procesal y no sobre el fondo.

Proturismo ya anunció que apelará esa resolución y, si la improcedencia persiste en segunda instancia, recurrirá al Tribunal Constitucional.