Resumen

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El balance acumulado desde que Lima Airport Partners (LAP) inició el cobro de esta tarifa es de ocho rutas internacionales canceladas en el Jorge Chávez. Foto: Andina
El balance acumulado desde que Lima Airport Partners (LAP) inició el cobro de esta tarifa es de ocho rutas internacionales canceladas en el Jorge Chávez. Foto: Andina
Por Redacción EC

Desde el 29 de marzo entraron en vigencia cuatro cancelaciones de rutas internacionales desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (AIJCH): Lima–Orlando, Lima–Curazao, Lima–Florianópolis y Lima–Tucumán, todas operadas por Latam Airlines Perú. Las cancelaciones se suman a la de Lima–La Habana, efectiva desde el 07 de marzo, y anticipan la de Lima–Cancún (SKY Airline Perú) a partir de este miércoles 31.

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