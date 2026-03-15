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El mercado de los combustibles enfrenta incertidumbre ante el reciente incremento del precio internacional del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
El mercado de los combustibles enfrenta incertidumbre ante el reciente incremento del precio internacional del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
Por Instituto Peruano de Economía (IPE)

El mercado de los combustibles enfrenta incertidumbre ante el reciente incremento del precio internacional del petróleo debido al conflicto en Medio Oriente. Los precios de venta al público de los combustibles subieron, en parte también influenciados por la interrupción en el suministro de gas natural, y afectó a los consumidores. Cuando esto ocurre, el Ejecutivo y el Congreso suelen hacer uso de mecanismos de alto costo fiscal y cuestionado impacto.

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