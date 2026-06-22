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Don Porfirio mantiene su espíritu criollo desde hace más de 40 años.
Don Porfirio mantiene su espíritu criollo desde hace más de 40 años.
/ Paloma Del Solar
Por Alejandra Garboza

En una época en la que las peñas criollas forman parte de la memoria de muchos limeños, la Peña Don Porfirio en Barranco sigue resistiendo al paso del tiempo y lo hace gracias a una promesa de amor. Marilú Loncharich de Vásquez todavía recuerda con emoción aquel sueño que acompañó durante años a su esposo, el reconocido cantautor Abelardo Vásquez, hijo del gran Porfirio Vásquez, y que hoy se siente más vivo que nunca.

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